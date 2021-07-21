У щедро оплачиваемых из бюджета полицейских энтузиазма на забег совсем не оказалось - чтобы хотя бы одного "языка" взять! А есть ли тогда служебное соответствие между их обязанностями и их исполнением? К тому, что футболисты наши не бегают - мы уже привыкли и смирились, теперь ещё и полиция...