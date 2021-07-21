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Жители Васильевского сняли «вечное» видео: четверо полицейских обращают толпу в бегство

Антимиграционный рейд сняли на видео на Васильевском острове в Петербурге

Бодрым выдалось утро на Васильевском острове: одни работали, другие спасались, третьи наблюдали. Результат показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Вид из окна, обычно менее радостный, увлёк местного жителя 21 июля. В среду на строительную площадку, которая хорошо просматривается сверху, нагрянули полицейские. Увидев, как сотрудники проникают на территорию через дыру в заборе, он вооружился телефоном — и не зря.

Обитатели вагончиков мигом оказались на улице и бросились врассыпную.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как разбегаются мигранты от полиции», — оценили видео в комментариях.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Наблюдающий действо добавил, что утренняя пробежка не затянулась. Вскоре бегуны выдохлись, но подъехавшие автозаки так и остались пустыми. В отличие от служебных машин на Софийской улице. Там очевидцы застали уже теснящихся в салоне правонарушителей.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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«Фонтанка» сообщала, что в понедельник в Петербурге стартовала масштабная операция по поиску нарушителей миграционного законодательства. Главной целью являются иностранцы, которые приехали на Евро-2020 и загостились.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (15)

rumet
весь этот маразм - из-за дурацкой процедуры легализации.. ее надо еще более упростить, и гоняться не за стадами рабочих, живущих прямо на работе - а за теми, кто едет воровать, грабить и насиловать - вот тут правоохранители вообще пассуют.. это ж надо мозгами шевелить и вообще РАБОТАТЬ.. не затем в полицаи двигали
AGP
Тесака на них нет. Или Дацика.
Obseerv
У щедро оплачиваемых из бюджета полицейских энтузиазма на забег совсем не оказалось - чтобы хотя бы одного "языка" взять! А есть ли тогда служебное соответствие между их обязанностями и их исполнением? К тому, что футболисты наши не бегают - мы уже привыкли и смирились, теперь ещё и полиция...
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