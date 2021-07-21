Бодрым выдалось утро на Васильевском острове: одни работали, другие спасались, третьи наблюдали. Результат показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Вид из окна, обычно менее радостный, увлёк местного жителя 21 июля. В среду на строительную площадку, которая хорошо просматривается сверху, нагрянули полицейские. Увидев, как сотрудники проникают на территорию через дыру в заборе, он вооружился телефоном — и не зря.
Обитатели вагончиков мигом оказались на улице и бросились врассыпную.
«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как разбегаются мигранты от полиции», — оценили видео в комментариях.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Наблюдающий действо добавил, что утренняя пробежка не затянулась. Вскоре бегуны выдохлись, но подъехавшие автозаки так и остались пустыми. В отличие от служебных машин на Софийской улице. Там очевидцы застали уже теснящихся в салоне правонарушителей.
«Фонтанка» сообщала, что в понедельник в Петербурге стартовала масштабная операция по поиску нарушителей миграционного законодательства. Главной целью являются иностранцы, которые приехали на Евро-2020 и загостились.