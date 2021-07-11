На выборы в Госдуму выдвинули почти 5 тысяч кандидатов

В настоящий момент на выборы депутатов Госдумы РФ выдвинуто уже почти 5 тысяч кандидатов. Об этом по итогам заседания Центризбиркома 11 июля заявила его глава Элла Памфилова.



«На сегодняшний день что мы имеем: 11 политических партий представили документы для выдвижения 3 187 кандидатов в депутаты Госдумы», — цитирует Памфилову ТАСС. При этом она отметила, что озвученные данные касаются единого избирательного округа.



Глава ЦИК также добавила, что по одномандатным округам от 11 партий выдвинуто 1 735 кандидатов, ещё 122 человека идут на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения.

