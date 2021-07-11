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На выборы в Госдуму выдвинули почти 5 тысяч кандидатов

Документы для участия в выборах депутатов Госдумы представили 11 партий

В настоящий момент на выборы депутатов Госдумы РФ выдвинуто уже почти 5 тысяч кандидатов. Об этом по итогам заседания Центризбиркома 11 июля заявила его глава Элла Памфилова.

«На сегодняшний день что мы имеем: 11 политических партий представили документы для выдвижения 3 187 кандидатов в депутаты Госдумы», — цитирует Памфилову ТАСС. При этом она отметила, что озвученные данные касаются единого избирательного округа.

Глава ЦИК также добавила, что по одномандатным округам от 11 партий выдвинуто 1 735 кандидатов, ещё 122 человека идут на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения.

Выборы в Госдуму РФ восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (ещё в трёх регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты местных Заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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