Фото: предоставлено организаторами фестиваля искусств «Точка доступа» Поделиться Поделиться







Актуальное

«Точка доступа» введет в современный театр

До 26 июля

VII Международный летний фестиваль искусств «Точка доступа» — самое интересное событие культуры на ближайшие дни и даже недели. Во-первых, это возможность приобщиться к новым формам искусства — например, стать участником спектакля, проходя перформативный тест в компьютере или, наоборот, гуляя по парку. А может быть, и вовсе — «обучая» своих цифровых клонов — виртуальных персонажей в онлайн-игре «Симулятор Школы». В программе фестиваля есть иммерсивный спектакль в Zoom’e, и его участники «решают», кому выжить в пандемию. Есть спектакль для одного зрителя. А есть целая перформативная конференция «Между прокрастинацией и акселерационизмом». В общем, выбор большой. А если сложно — воспользуйтесь гидом «Фонтанки».



Фото: предоставлено организаторами фестиваля искусств «Точка доступа» Поделиться Поделиться







Театр.doc запустит в новое пространство

9, 10 июля, 18+

Гастроли известного московского Театра.doc в Петербурге открыли двери новой площадки. Впереди еще два спектакля и, соответственно, две возможности ее посетить. ZAL3 расположился на территории «Ленполиграфмаша». Мероприятие, что на нем проходит, получило название «Фестиваль не_весомного театра». 9 июля в 20:00 играют пьесу «Длань Господня», номинировавшуюся на Британскую премию Лоуренса Оливье в качестве «Лучшей новой комедии»: сюжет ее строится вокруг руки героя, «одержимой дьяволом». А 10 июля в 18:00 — «Солнечную линию» Ивана Вырыпаева — о паре, которая пытается выстроить отношения и научиться любить в них другого, а не самого себя.

В Мариинском-2 дадут «3 в 1»

11 июля, 19:30. 12+

В Мариинском театре на новой сцене — премьера: «Байка. Мавра. Поцелуй феи». За дирижерским пультом — сам Валерий Гергиев. Мультижанровый спектакль, составленный из сочинений Игоря Стравинского 1920-х годов, ставит лауреат «Золотой маски» Максим Петров, костюмы создает «амбассадор славянской эстетики в Европе» Юлдус Бахтиозина. Побывав на этом спектакле, вы охватите все жанры сразу: «Байка» (в оригинале «Байка про лису, петуха, кота да барана») — «веселое представление с пением и музыкой», «Мавра» — опера, «Поцелуй феи» — балет. Плюс в качестве музыкального антракта звучит фортепианный цикл «Пять пальцев».



До конца фестиваля «Звезды белых ночей» остается всего неделя, если вы хотели успеть на него — пора это сделать.



НОМ отметит юбилей Андрея Кагадеева

10 июля, 20:00. 16+

С большими концертами современной музыки туго, но НОМу не привыкать заполнять собой всё пространство и компенсировать скромность коллег по цеху смелостью своих творческих высказываний. В этот раз демонстрировать их будут в клубе «Морзе». Повод — достойный: юбилей Андрея Кагадеева.

«Звезды хайпа» пройдут по красной дорожке

9, 11, 12 июля, 12+

Кому всё нипочём — так это им: «звездами хайпа» метко окрестили участников своего фестиваля организаторы «Белых ночей Санкт-Петербурга», который пройдет на «Сибур арене». Традиционный блок концертов эстрадных звезд в этот раз запланирован без участия иностранных знаменитостей. Но всё-таки особая «фишка» в этом году у него есть — первый из трех концертов, то есть именно те самые «Звезды хайпа». Среди участников — звезда недавного петербургского экономического форума Даня Милохин, DAVA, Егор Шип и многие другие. Во второй вечер участники поопытнее — EMIN, Дмитрий Маликов и Александр Буйнов, в также уже знакомый читателям «Фонтанки» ЮрКисс, награжденный этой зимой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А среди участников третьего вечера, 12 июля, — Юлия Савичева и Доминик Джокер. Начало все дни в 19:00.

Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться







Для романтики

«Ленинград Центр» оживит дневник любовных приключений

9, 10 июля, 18+

В «Ленинград Центре» покажут шоу «Семь. Хроника любовных происшествий». Семь романтических историй из жизни одного мужчины воскресают в его памяти, превращаясь в красочное представление, когда он вспоминает о старой кассете, что лежит у него в шкафу. На эту кассету он записывал истории, что с ним приключались, фиксировал свои эмоции — от первой влюбленности, курортного романа, и от безумств, на которые его толкала любовь. Но остается загадкой, почему же он остался в конце концов один?

В шоу принимают участие музыканты и актеры Алина Астровская и Антон Лаврентьев, призер международных цирковых фестивалей Александр Батуев и артистка Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре Элиза Хачатрян. Режиссер — Феликс Михайлов, начало в 20:00.



Фото: «Ленинград Центр» Поделиться Поделиться







В Летнем саду зазвучит классика

10 июля, 13:00–20:00. 0+

Марафон классической музыки, в ходе которого прозвучит музыка Вивальди, Моцарта, Генделя, Баха, Чайковского, Перселла, Шуберта и других классиков. Исполнители — трио мандолин «Фейерверк», струнный квартет «ALLEGRO Санкт-Петербург», Марина Морозова (сопрано), струнный ансамбль AVE MUSICA, камерный оркестр «Неоклассика», камерный струнный оркестр CHAMBERRIES, Злата Гоголь (меццо-сопрано). Балетные номера исполнит основатель Школы классического танца балерина Наталья Давыдова.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Музей Анны Ахматовой перенесет в Комарово

До 19 июля. 14+

В галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой можно бесплатно осмотреть выставку «Дом». Это фотопроект Всеволода Шувалова, посвященный акедемгородку поселка Комарово. «Я провел детство на загородной даче моей семьи, и этот дом всегда был для меня данностью, чем-то естественным, существующим априори, — рассказывает автор. — Наша дача — в комаровском академгородке, где в 1940–1950-х годах члены Академии наук получали участки земли с загородными домами. Сейчас здесь живут их внуки и правнуки, многие продолжают заниматься наукой. Фотографируя, я смог углубиться в свои собственные ощущения и почувствовать ценность и уникальность этого места».

В Екатерининском собрании устроят «Барахолку»

10–12 июля, 12+

В Екатерининском собрании открывается групповая выставка современного искусства. Художники хотят «актуализировать процессы блошиного рынка, показать его процессуальность, похожую на бесконечный карнавал», и посему показ работ превращают «в перформанс, в котором принимают участие не только произведения, но также художники и зрители». Выставка будет работать все три дня с полудня, 10 июля — до 23:00, 11 июля — до 19:00, 21 июля — до 22:00. В вечер открытия в 21:00 запланирован диджей-сет.



В виртуальном пространстве

Французский институт покажет избранное

10, 11 июля,14:00. 12+

На новой сцене Александринского театра проведут VR-Weekend, цель которого — показать избранные работы из каталога Французского института в продолжение его образовательного проекта в области виртуального искусства. В течение двух дней петербуржцам покажут работы французских медиахудожников последних лет по направлениям: документальные и вымышленные проекты, искусство и наследие. Вход — свободный, по регистрации.



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«Ленфильм» проложит мост до Канн

11–17 июля, 12+

Каннский фестиваль продолжается во Франции, но Петербургу тоже можно не скучать: пока российские фильмы борются за награды, на «Ленфильме» показывают выставку CannesXRussia: NewImages of VR. А на ней — VR-программу крупнейших французских фестивалей авторского кино и новых аудиовизуальных форм искусства: Каннского международного кинофестиваля и NewImages Festival. Что именно смотреть из предложенного — можно будет выбрать самостоятельно при помощи медиаторов.



«Вы сможете оказаться внутри музыкального инструмента или стать музыкантом в оркестре под управлением великого дирижера Густаво Дудамеля, по-новому погрузившись в композиции Малера и Бетховена; превратиться в охотницу эпохи палеолита и порисовать на скале вместе с шаманом племени; увидеть Тайвань глазами статуи местного божества», — агитируют организаторы.



кадр из фильма Strands of Mind («Пути разума») Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







TUNDRA заведет в другую реальность

10–11 июля, 0+

Фестиваль дополненной реальности будет идти параллельно в пяти городах России, в Петербурге он затронет пять точек, где можно будет увидеть «спрятанные» работы художников, которые будет видно только с телефона. Например, одна из работ возникнет на месте памятника «Человеку-невидимке» (так в народе называют пустой постамент, оставшийся на набережной Фонтанки). Еще одна локация — Синий мост. Кроме того, задействованы «Новая Голландия», «Севкабель Порт», где будут показывать, ко всему прочему, голографическую аудиовизуальную инсталляцию группы TUNDRA, и Канонерский остров. Чтобы увидеть работы, нужно отсканировать QR-код на странице фестиваля Rosbank Future cities. Полная программа фестиваля есть на странице «Севкабель Порта».



С детьми

По Неве — и с песнями

11 июля, 15:00. 0+

Фолк-группа «Отава Ё» проводит два концерта на речном трамвайчике. Первый из них, дневной, будет детским, второй (в 19:00) — взрослым. Правда, разница между ними будет только в том, что первый будет тише и короче, ну и большинство песен на детском концерте будут из тех, что нравятся именно этой категории публики петербургской группы. Ну а еще будут шутки, танцы и хоровое пение — всё как обычно.



В «Севкабель Порту» расскажут о финансовой грамотности

11 июля, 13:00, 7–10 лет

Время сейчас такое, что детям лучше быть готовым к уловкам интернет-мира и мира финансов с тех пор, как у них появился доступ к первому и второму. Для этого в «Севкабель Порту» проводят занятие «Как не попадаться в финансовые ловушки в магазинах, YouTube и видеоиграх». Детей научат распознавать рекламу и не поддаваться на ее уловки, развивая критическое мышление и внимательность. Участие по билетам. В «Охта-8» разберут по косточкам День Ивана Купалы

11 июля, 16:00–19:00. 16+ На мероприятии в библиотеке «Охта-8» обещают рассказать о традициях народного праздника — под музыкальное сопровождение гуслей. Будет лекция искусствоведа и основателя проекта «Зело» Николая Буцких о том, как древнерусский человек представлял и изображал потусторонние силы. Музыковед и сотрудник Музея музыки Варвара Летягина расскажет об обрядовых песнях. А еще в конце вечера гостей научат плести «правильные венки». Вход — бесплатно по регистрации.



Фото: Лера_K / Pixabay.com Поделиться Поделиться







На экранах

Запись единственного представления с Нетребко покажут в кино

11 июля, 15:00. 12+

Опера оказалась самым «живучим» из искусств в пандемию: закрыто большинство драматических театров и концертных залов, а оперные театры по всему миру продолжают выдавать онлайн свой самый лучший контент со звездами — хоть каждый вечер проводи у экрана. На этот раз в кинотеатре «Формула кино Галерея» — премьерный показ оперы Пуччини «Тоска» из Венской оперы. Постановка стала исторической: появление Анны Нетребко в партии Флории Тоски ждали все, но из-за пандемии был сыгран только один спектакль — 13 декабря 2020 года, при пустом зале, для съемки. Зато теперь эту раритетную «Тоску» можно увидеть в кино. За пультом — маэстро Бертран де Бийи.

Героиня «Мстителей» начала сольную карьеру

С 8 июля, 16+

На экранах — «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф, загадочной женщины-вамп и секс-символа, к тому же — из России. Как она оказалась среди супергероев? Уже знает обозреватель «Фонтанки».



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

