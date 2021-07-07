Фестиваль VR-кино отправит посетителей на дно океана, в эпоху палеолита или постапокалипсис

С 11 по 17 июля в киноцентре «Ленфильм» пройдет фестиваль кино виртуальной реальности «CannesXRussia: NewImages of VR». Зрители увидят те VR-фильмы, которые вошли в конкурс международного Каннского кинофестиваля и NewImages Festival.

Надев шлем виртуальной реальности, посетитель просмотрит программу из нескольких фильмов. Это могут быть готовые подборки детского кино, французских фильмов или фильмов в формате 360, а можно выбрать фильмы для просмотра самостоятельно: из более 20ти VR-работ во всевозможных техниках и жанрах. Попав внутрь изображения с помощью VR-шлема, можно погрузится в созерцание глубин космоса, побывать на концерте симфонического оркестра, перенестись в фантазийный мир постапокалипсиса или на улицы реального городка в Конго. Некоторые VR-работы предполагают активное взаимодействие со зрителем, от выбора которого зависит дальнейший сюжет фильма. Фильм «Биолюм» Абель Коуэн, получивший приз зрительских симпатий фестиваля SXSW, показывает мир глазами дайверши, которая исследует бездну океана. А работа «Леди Сапиенс» Камиля Дувлероя, основана на материалах игры Far Cry Primal и переносит зрителя на 38 тысяч лет назад в эпоху Палеолита.

В программе будут представлены работы из Бельгии, Дании, Великобритании, Японии, Канады и России.



«Разделенные закрытыми пандемией границами, зрители со всего мира и авторы работ встречаются в одном виртуальном пространстве, а фильмы, ранее доступные только лишь посетителям физических фестивалей, приходят напрямую к зрителям далеко за пределами фестивального дворца», — рассказывает куратор выставки Георгий Молодцов, единственный российский участник VR-программы Каннского кинофестиваля этого года с проектом «Под подушкой».



Посетителей будут пускать на выставку по сеансам в 55 минут. За это время можно посмотреть 3–4 VR-работы. Организаторы рекомендуют подготовится к визиту и заранее выбрать интересные зрителю работы на сайте выставки.



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Мария Лащева

