Мандолины, виолончели и меццо-сопрано: в Летнем саду исполнят классику

В субботу, 10 июля, посетителей Летнего сада ждет марафон классической музыки. Артисты восьми коллективов будут исполнять Чайковского, петь итальянскую классику и танцевать танго.

В 13.00 программу откроет трио мандолин «Фейерверк». Затем струнный квартет «ALLEGRO Санкт-Петербург» — две скрипки, альт и виолончель — сыграет Вивальди, Моцарта и другие классические произведения. В 14.00 наступит время неаполитанских песен. Их исполнит обладательница сопрано, выпускница Миланской консерватории Марина Морозова. В 15.00 выступит коллектив музыкантов Санкт-Петербургской филармонии — струнный ансамбль «AVE MUSICA». Прозвучат произведения Генделя, Баха, Вивальди и др.

В 16.00 наступит время балета под открытым небом. Русский танец, танго, джигу, качучу исполнят основательница Школы классического танца балерина Наталья Давыдова и ее ученицы.



В 17.00 и 18.00 выступят камерный оркестр «Неоклассика» — молодой академический коллектив под руководством композитора и дирижера Павла Канторова и камерный струнный оркестр «CHAMBERRIES» — коллектив выпускниц Санкт-Петербургской консерватории. Они исполнят Чайковского, Моцарта и другую популярную классику.



Завершит программу в 19.00 выступление певицы и актрисы Златы Гоголь. Обладательница меццо-сопрано споет арии и романсы русских и европейских композиторов (Г. Перселл, Ф. Шуберт, А. Понкьелли, А. Рубинштейн, Ж. Массне, А. Даргомыжский, Р. Леонкавалло).



Из-за коронавируса количество зрителей на площадке будет ограничено, концерты пройдут по сеансам.



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Мария Лащева

