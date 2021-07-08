Фото: Marvel Studios Поделиться Поделиться







В прокате — «Вдова», без всякого преувеличения самый ожидаемый киноманами фильм года. Как минимум потому, что ждать его поклонникам саги о «Мстителях» пришлось действительно долго: выйти на экраны кинокомикс должен был еще прошлой весной, но из-за карантина и локдауна «Вдову», как и прочие релизы, перенесли на более поздний срок. Но даже если бы лента вышла тогда, она всё равно носила бы тот же титул. Во-первых, просто потому, что это «Марвел», очередной фильм студии, каждая работа которой, вне зависимости от меры успешности, наглости, звезд и так далее, обеспечивает рекордные сборы. Во-вторых, потому, что сольной картины дождалась Наташа Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон — привлекательная, харизматичная и чувствительная героиня «Мстителей», да еще и загадочная, странная, с какими-то явными секретами и темными пятнами в биографии. Ничего про нее толком не было понятно: как эта русская девушка оказалась в команде супергероев и что у нее за плечами за школа такая, в которой учили бороться? Наконец, третья и немаловажная причина — сразу заявлялось, что «Вдовой» «Марвел» сагу перезапустит, откроет новый сквозной сюжет. И что это будет за история — с учетом безумной популярности «Мстителей» — естественно, многим интересно.



Как и ожидалось, получилась предыстория Наташи Романофф — только умещается она, в общем, в один только десятиминутный эпизод еще до начальных титров. Маленькая девочка растет вместе с сестрой в штате Огайо. Мама с папой — русские шпионы. Их раскрывают, сестренки с родителями бегут на самолете на Кубу, где их встречают бессердечные совковые военные. Товарищей разведчиков за отличную службу благодарят — и отдают команду «вольно»: легенду больше поддерживать не надо, муж с женой оказываются просто коллегами, выделенных им партией и правительством девочек отправляют учиться навыкам борьбы и выживания в экстремальных ситуациях. Весь дальнейший сюжет — хроника борьбы повзрослевших сестренок со своим подряхлевшим начальством. И в борьбу эту девушки вовлекают в том числе и бывших «родителей».



Автор: youtube.com/MARVEL Россия

Тем, кто ждет от «Вдовы» экшена, мочилова, черного юмора — в общем, всего того, что сделало фильмы «Марвела» самыми кассовыми и принесло им славу и обожание зрителей, — придется здесь туго. Не то чтобы в предыстории Наташи Романофф мало дерутся — не меньше, чем везде. Юмора тут тоже хватает — как минимум забавно обыгрывается манера героини Йоханссон принимать картинные позы перед поединками. Но всё это здесь играет скорее второстепенную, вспомогательную роль. Даже собственно конфликт между девочками-супергероями и их создателем решен в самой примитивной версии из возможных, достойной больше мультсериала, а не серьезного полного метра. Это не столько «Мстители», сколько «Урфин Джюс»: хорошие девочки против создателя армии бездушных машин, в которых они пытаются пробудить что-то человеческое.



Единственное, что на этом привычном марвеловском уровне во «Вдове» впечатляет — это принципиальный отказ от суперзвезд в кастинге. «Сестру» Наташи, Елену, играет британка Флоренс Пью, ярко заявившая о себе в ужастике «Солнцестояние». Их названного папу, советского шпиона, сыграл Дэвид Харбор из сериала «Очень странные дела» — и сделал это в совершенно комической манере, у него советский суперагент больше всего похож на Штирлица из анекдотов.

По сути, «Вдова» — то, что литературоведы называют романом с ключом: завуалированное, но вполне отчетливое и прозрачное высказывание о публичных персонах, в которые порой бывает вовлечен и сам автор. Действительно, куда прозрачнее: исполнитель роли главного антагониста Рэй Уинстон явным образом лепит узнаваемый портрет Харви Вайнштейна, низвергнутого повелителя Голливуда, уверенного в том, что путь на экран лежит исключительно через его постель. Герой Уинстона, советский разведчик, уверенный в том, что до сих пор правит миром, что во всех уголках планеты сидят его безвольные рабы — и одновременно смехотворный самовлюбленный старик, расправиться с которым как раз плюнуть.



Идея, прямо скажем, странноватая — использовать блокбастер, обреченный на рекордные сборы, чтобы два часа проповедовать большие перемены и провозглашать конец эпохи диктата престарелых нарциссов, а также наглядно показывать, как актрисы выходят из подчинения этих самопровозглашенных повелителей индустрии. Но она срабатывает — во многом за счет той самой второстепенности экшена. Смотреть на битву девушек со стариками как минимум небезынтересно. Не говоря уже о том, что детали тут проработаны тщательно, those russians показаны вполне себе достоверно (мама девочек в исполнении Рэйчел Вайс вот живет на ферме где-то в Ленобласти — ни дать ни взять, деревушка под Лугой), пусть и пьют, конечно, водку почем зря. Всё это странным образом придает хронике борьбы с геронтократией плоть и кровь, делает ее более-менее достоверной и вполне увлекательной.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

