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В Петербурге и Ленобласти возбуждено 32 уголовных дела о поддельных коронавирусных справках

С начала 2021 года полиция в Петербурге и Ленобласти возбудила 32 уголовных дела по фактам изготовления и реализации поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом. Об этом «Фонтанке» 7 июля сообщили в ГУ МВД по региону.

Там не стали уточнять, как распределяются дела по регионам, однако добавили, что «тема характерна для Петербурга». Речь идет в первую очередь о поддельных ПЦР-тестах, а также фальшивых сертификатах о вакцинации. Отметим, накануне в московской полиции отчитались, что с начала года возбудили 49 уголовных дел по этому поводу, причем 14 из них — за последнюю неделю. Дела возбуждаются по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее «Фонтанка» неоднократно писала о задержаниях в Петербурге торговцев фальшивыми коронавирусными справками. Так, 4 июля в Выборгском районе взяли сразу троих курьеров по подозрению в продаже поддельных документов.

© Фонтанка.Ру

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