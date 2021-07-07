С поддельными справками о вакцинации будет бороться целый «десант». Мишустин дал поручение семи ведомствам

Борьбой с фиктивными справками о прививке от COVID-19 будут заниматься Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор. Это следует из опубликованного 7 июля заявления на сайте правительства России.

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что темпы вакцинации растут, поэтому задача властей — следить за доступностью препаратов в регионах.

Он также поручил Роспотребнадзору и ФАС провести «проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования». Глава кабмина посетовал, что цены на тесты растут, а это «сильно беспокоит» людей.