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С поддельными справками о вакцинации будет бороться целый «десант». Мишустин дал поручение семи ведомствам

С поддельными справками о вакцинации будут бороться министры, силовики, надзор и налоговая

Борьбой с фиктивными справками о прививке от COVID-19 будут заниматься Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор. Это следует из опубликованного 7 июля заявления на сайте правительства России.

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что темпы вакцинации растут, поэтому задача властей — следить за доступностью препаратов в регионах.

Он также поручил Роспотребнадзору и ФАС провести «проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования». Глава кабмина посетовал, что цены на тесты растут, а это «сильно беспокоит» людей.

Борьба с поддельными сертификатами о вакцинации уже идет. Так, ранее в МВД Москвы возбудили десятки уголовных дел из-за фейковых справок о вакцинации и тестов на COVID-19. Росздравнадзор в начале июля выявил случай продажи документов о прививках в Подмосковье.

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Комментарии (13)

Hans-Christian
У нас в стране есть Минцифры? Я просто ящик уже более десяти лет не смотрю, там только те же самые неприятные лица.
Название звучит как-то не очень, честно говоря.
А13579
Цены тщательно проверят, признают, что повышение обосновано и ещё повысят.
ProstoZloy
А с поддельными как-бы "вакцинами" побороться нет желания?
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