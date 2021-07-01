Росздравнадзор выявил случай продажи документов о вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

После представления личных данных сотрудника Росздравнадзора в Федеральном регистре вакцинированных появилась отметка о вакцинации, а также информация о месте выдачи сертификата в подмосковной больнице. Об этом сообщается 1 июля на сайте ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения совершила контрольную закупку поддельных сертификатов в Telegram и нашла их источник.

В ведомстве заметили, что в СМИ и соцсетях появилась информация о возможности получения сертификатов о вакцинации с занесением в Единый портал государственных и муниципальных услуг и Федеральный регистр вакцинированных.

В Москве возбудили десятки уголовных дел из-за поддельных справок о вакцинации и тестов на COVID-19. Полицейские Москвы сейчас также борются с фейковыми «коронавирусными» QR-кодами, которые появились после ограничений мэра Сергея Собянина.