«Выливала вакцину в канализацию». В Калининграде раскрыли схему продажи поддельных сертификатов о прививке

Более 20 человек в Калининграде могли получить «формальный» документ о прививке, а сами вакцины оказались в канализации.
Администратор одной из поликлиник Калининграда была задержана по подозрению в подготовке поддельных документов о вакцинации против коронавируса, сообщает 7 июля «МВД Медиа». Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подозреваемая скрывала следы преступления, «выливая вакцину в канализацию».
Полиция также собирается дать оценку поведению граждан, которые пользовались услугами женщины. «В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности», — уточнила Ирина Волк.
Подозреваемая призналась в том, что оказывала «неофициальные услуги». «Людям проводила вакцинацию без уколов. <...> Вознаграждение за это мне давали», — рассказала администратор калининградской клиники на допросе в полиции. Услуги стоили от 1500 до 3500 тысяч рублей. За это время, по ее словам, она выдала сертификаты 15 пациентам, хотя у полиции есть подозрения, что их было более 20.