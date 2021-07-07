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«Выливала вакцину в канализацию». В Калининграде раскрыли схему продажи поддельных сертификатов о прививке

Администратор калининградской клиники продавала фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса

Более 20 человек в Калининграде могли получить «формальный» документ о прививке, а сами вакцины оказались в канализации.

Администратор одной из поликлиник Калининграда была задержана по подозрению в подготовке поддельных документов о вакцинации против коронавируса, сообщает 7 июля «МВД Медиа». Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подозреваемая скрывала следы преступления, «выливая вакцину в канализацию».

Полиция также собирается дать оценку поведению граждан, которые пользовались услугами женщины. «В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности», — уточнила Ирина Волк.

Подозреваемая призналась в том, что оказывала «неофициальные услуги». «Людям проводила вакцинацию без уколов. <...> Вознаграждение за это мне давали», — рассказала администратор калининградской клиники на допросе в полиции. Услуги стоили от 1500 до 3500 тысяч рублей. За это время, по ее словам, она выдала сертификаты 15 пациентам, хотя у полиции есть подозрения, что их было более 20.

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Комментарии (5)

ffffff
Вообще, смешно. Вся страна так фиктивно "колется", а поймали одну в Калининграде
Савва Морозов
ответственность должна быть уголовной.
hedgehog_
выпить не решилась. вот и зря.
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