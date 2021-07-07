«Выливала вакцину в канализацию». В Калининграде раскрыли схему продажи поддельных сертификатов о прививке

Более 20 человек в Калининграде могли получить «формальный» документ о прививке, а сами вакцины оказались в канализации.

Администратор одной из поликлиник Калининграда была задержана по подозрению в подготовке поддельных документов о вакцинации против коронавируса, сообщает 7 июля «МВД Медиа». Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подозреваемая скрывала следы преступления, «выливая вакцину в канализацию».

Полиция также собирается дать оценку поведению граждан, которые пользовались услугами женщины. «В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности», — уточнила Ирина Волк.