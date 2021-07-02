«Как удалось выяснить сотрудникам полиции, в арсенале злоумышленника была не одна услуга. Помимо поддельной справки о медицинском отводе от вакцинации стоимостью 1 800 рублей можно было приобрести справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусной инфекцией за 500 рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Как сообщает пресс-служба главка 2 июля, в Красносельском районе, чтобы поймать продавца «здоровья», правоохранители сами купили лжетест. На проспект Ветеранов к ним приехал курьер, у которого было изъято 9 поддельных медицинских справок.

На станции метро «Девяткино» оперативники экономической полиции Всеволожского района Ленобласти задержали 30-летнюю неработающую уроженку Чувашии. Она также зарабатывала на жизнь продажей «липовых» медицинских справок. У нее медотвод от вакцинации стоил 1 500 рублей, а справка об отсутствии контактов с инфицированными ковидом — в три раза меньше.



Еще одного курьера задержали сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга. Он передал покупательнице сканы результатов лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.



По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).



С начала лета полиция Петербурга задержала уже несколько человек, среди которых были оптовые продавцы «здоровья».