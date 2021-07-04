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В Петербурге задержали еще троих курьеров с поддельными коронавирусными справками

Полиция задержала в Выборгском районе Петербурга троих курьеров, которые торговали поддельными медсправками, связанными с коронавирусом. Об этом утром 4 июля сообщили в ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции провели серию «проверочных закупок», в результате еще 25 июня был задержан 20-летний гражданин среднеазиатской республики, который торговал фальшивыми медсправками о вакцинации от COVID-19. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

1 июля же закупка закончилась задержанием сразу двоих курьеров. Один из них передал заказчику поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, второй — фальшивый ПЦР-тест. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

«Продолжается расследование, направленное на установление и задержание предполагаемых организаторов незаконного бизнеса, а также устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности», — уточнили в ГУ МВД.

Напомним, накануне сообщалось о задержании еще одного курьера, торговавшего медсправками и сертификатами о вакцинации от коронавируса. 2 июля было возбуждено еще три уголовных дела о подделке документов после того, как поймали троих курьеров.

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Комментарии (12)

michailPotapov
У Клауса Шваба не забалуешь. Есть приказ. Все ведомства духовноскрепной самобытной независимой Росии встали раком.
22ilves
Имеющие доступ к нужным печатям и бланкам, после обьявления о принудительной вакцинации, проснулись богатыми.
Мужской Взгляд
Спрос рождает предложение. Капитализьма аднака
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