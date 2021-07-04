Сотрудники полиции провели серию «проверочных закупок», в результате еще 25 июня был задержан 20-летний гражданин среднеазиатской республики, который торговал фальшивыми медсправками о вакцинации от COVID-19. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).



1 июля же закупка закончилась задержанием сразу двоих курьеров. Один из них передал заказчику поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, второй — фальшивый ПЦР-тест. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.