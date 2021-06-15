Российский рынок радиоэлектроники растет почти на 2 млрд долларов за счет поставок систем ПВО

В 2021 году объём экспорта российской радиоэлектроники увеличится до 5,3 млрд долларов (с 3,4 млрд долларов в 2020 году). При этом рост поставок за рубеж объясняется не прогрессом радиоэлектронной промышленности в целом, а нюансами статистического учета: на 95% экспортные объемы формируются благодаря поставкам систем ПВО. Об этом 15 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минпромторг.

Наряду со средствами ПВО, уточняет издание, Минпромторг учитывает также экспорт телекоммуникационного оборудования, светотехнической продукции, медицинской техники, нишевых решений для цифровой энергетики, радиолокационного оборудования и лазерных технологий. Основными партнерами России на рынке гражданской электронной продукции являются страны Юго-Восточной Азии. Российские предприятия, в частности завод «Микрон» — производитель микроэлектроники, экспортируют продукцию в первую очередь в Китай. «Есть также поставки в Корею и Японию. Но львиная доля — это Китай и Тайвань, потому что Китай производит сам всего 12% микросхем и закупает их, в том числе, в России, руководствуясь принципом соотношения цены и качества», — рассказала изданию директор по стратегическому развитию «Микрона» Карина Абагян.



В России львиная доля производства комплексов ПВО и их компонентов приходится на концерн «Алмаз-Антей». В 2019 году консолидированная выручка «Алмаз-Антея» достигла 624,5 млрд рублей, 29,7 млрд из них обеспечила продукция гражданского назначения. Директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, сообщает издание, счёл некорректным включение экспорта оборонных комплексов в статистику экспорта электронных компонентов, модулей и блоков. По его мнению, для отраслевого учета было бы правильнее отнести поставки электронных блоков для систем ПВО к продажам на внутреннем рынке, так как производство систем ПВО с использованием электронных блоков и неэлектронных изделий осуществляется в России. Такая коррекция, объяснил эксперт, «может поставить под сомнение те достижения отрасли, которыми Минпромторг отчитался раньше».

