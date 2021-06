От всего прокурорского сердца

Подтверждение тому — масса шуток и мемов на эту тему. Причем действительно смешных. Хотя веселого на самом деле мало, ведь мы впервые стали свидетелями громкого COMING OUT (в исключительно дословном переводе) от российского государства. Не только участникам форума, но, по сути, и всему цивилизованному миру оно, при помощи простенького стенда Генеральной прокуратуры, впервые четко и недвусмысленно заявило: государство — полноценный и полноправный участник экономических отношений в России. Но в лице правоохранительных органов. Со всеми вытекающими из такого представительства последствиями.

Самое поразительное, что то, что, по идее, должно было бы поразить всех, — не поразило. Условный слон, появившийся в вашей комнате, никого не удивил, потому как он уже лет двадцать как в этой комнате живет. Никто из участников Форума не загрустил и не поразился такому признанию.



Правоохранители уже давно и фактически стали непосредственными и активными участниками бизнес-отношений — это не тайна, не секрет, не шок. Всё чаще и чаще в спорах между представителями бизнеса они выступают не только в лице привычного регулятора, но и как бы в качестве полноправного субъекта экономических отношений, со своими интересами, целями и задачами. Результатом таких интересов становятся не только возбужденные уголовные дела, обвинительные приговоры и тюремные сроки, но и смена собственников бизнеса и активов, а иногда и глобальный передел некоторых сегментов рынка.



Теперь, после ПМЭФ-21, об усилении роли правоохранителей в контексте бизнес-отношений не надо шептаться, прикрывая будто воры рот ладонью, или же говорить, спрятав мобильные телефон в портфель или себе под зад. Зачем? Государство вышло из тени и открыто, без применения уже привычного многим Эзопова языка, пригласило всех посетить, так сказать, свой стенд. Такая вот выставка достижений народного хозяйства. Без шуток и подмигиваний: welcome doing business in Russia!