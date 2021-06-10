От всего прокурорского сердца

Подтверждение тому — масса шуток и мемов на эту тему. Причем действительно смешных. Хотя веселого на самом деле мало, ведь мы впервые стали свидетелями громкого COMING OUT (в исключительно дословном переводе) от российского государства. Не только участникам форума, но, по сути, и всему цивилизованному миру оно, при помощи простенького стенда Генеральной прокуратуры, впервые четко и недвусмысленно заявило: государство — полноценный и полноправный участник экономических отношений в России. Но в лице правоохранительных органов. Со всеми вытекающими из такого представительства последствиями.



Самое поразительное, что то, что, по идее, должно было бы поразить всех, — не поразило. Условный слон, появившийся в вашей комнате, никого не удивил, потому как он уже лет двадцать как в этой комнате живет. Никто из участников Форума не загрустил и не поразился такому признанию.

Правоохранители уже давно и фактически стали непосредственными и активными участниками бизнес-отношений — это не тайна, не секрет, не шок. Всё чаще и чаще в спорах между представителями бизнеса они выступают не только в лице привычного регулятора, но и как бы в качестве полноправного субъекта экономических отношений, со своими интересами, целями и задачами. Результатом таких интересов становятся не только возбужденные уголовные дела, обвинительные приговоры и тюремные сроки, но и смена собственников бизнеса и активов, а иногда и глобальный передел некоторых сегментов рынка.

Теперь, после ПМЭФ-21, об усилении роли правоохранителей в контексте бизнес-отношений не надо шептаться, прикрывая будто воры рот ладонью, или же говорить, спрятав мобильные телефон в портфель или себе под зад. Зачем? Государство вышло из тени и открыто, без применения уже привычного многим Эзопова языка, пригласило всех посетить, так сказать, свой стенд. Такая вот выставка достижений народного хозяйства. Без шуток и подмигиваний: welcome doing business in Russia!

От всего нашего прокурорского сердца. Смотрелось всё это именно так. И конечно же, скорее всего, не с таким посылом выходил на трибуну Петербургского международного экономического форума Генеральный прокурор Игорь Викторович Краснов. Доклад которого содержал важную на сегодня тему доверия к национальной юрисдикции. Раньше ей упорно потрясал устои практической юриспруденции только председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Но то были иные миры и времена. А теперь же, по словам ока государева, для повышения доверия необходимо «донастроить» соответствующую законодательную базу, еще более эффективно реализовывать прокурорами свои надзорные полномочия, а бизнесу — демонстрировать уважение к закону и гражданам, да и про социальную ответственность не забывать.

По сути тезисов доклада вряд ли можно что-то возразить Генеральному прокурору. Да и не хочется. Хотя про современную якобы недостаточную законодательную базу можно было бы разгуляться пересмешникам.

Действительно, бизнес должен быть ответственен и уважителен, ведь далеко не все проверки и уголовные дела возникают как следствие чьих-то бизнес-интересов, аппетитов или установок — бизнес бывает шалит. Некоторые законы и вправду нуждаются в «донастройке» — хотя нынешние донастройщики из Госдумы нуждаются в элементарном правовом ликбезе. А то, что прокуратуре нужно эффективнее осуществлять свои надзорные функции, тут уж точно с Игорем Красновым нельзя не согласиться.



Но более убедительным прозвучал бы доклад Генерального прокурора, если бы в нем существовал не только тезис о повышении ответственности бизнеса, но и наоборот. Аналогичного ждет общество применительно и к самим правоохранительным органам. Кому как не Генеральной прокуратуре — ключевому надзорному ведомству страны не только ставить такую задачу, но и контролировать её исполнение.

Логика же выступления Игоря Краснова ясна и понятна. Также как понятна мне и логика этого генпрокурорского стенда на форуме. Визуальное продолжение ментального юридического заявления.

Хотя для большей актуальности и остроты многие российские и иностранные предприниматели хотели бы услышать не только про уважение и социальную ответственность. А про безопасность. В прямом смысле слова. Абсолютное большинство из них волнует вопрос защиты именно со стороны Генеральной прокуратуры от необоснованного уголовного преследования со стороны остальных правоохранителей. Возможно, кого-то интересуют конкретные цифры. Например, возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников, причастных к такому незаконному преследованию.



Я бы рискнул посоветовать Игорю Краснову, чтобы в следующем году, выступая на очередном экономическом форуме, он сообщил бы об этом в своем докладе и, быть может, процитировал вовсе не нуждающийся в «донастройке» пункт 8.4. Приказа Генеральной прокуратуры России от 07.12.2007 года в соответствии с которым «при осуществлении прокурорского надзора требуется не допускать необоснованного вмешательства в экономическую деятельность предприятий и организаций и вовлечения органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими структурами». А на стенде Генпрокуратуры, чтобы появилась доска позора с привлеченными к ответственности правоохранителями и бегущая строка из граждан и предпринимателей, защищённых ведомством от беззакония.

Я бы как адвокат с удовольствием и публично бы этому поаплодировал.

Потому что так формируется доверие граждан к национальной правовой системе. Именно так, а не как иначе.

