Генпрокурор РФ предлагает Путину ввести мораторий на проверки бизнеса

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил Владимиру Путину не вводить новые виды проверки бизнеса, пока не будет точно определено, как именно их проводить. Об этом он рассказал РИА Новости на ПМЭФ 4 июня.



«На прошлой неделе я обратился к главе государства и в правительство с предложением ускорить принятие предусмотренных законом положений о видах государственного и муниципального контроля, определяющих порядок их организации и осуществления»,— заявил Краснов.



Если соответствующие положения не будут разработаны, а прокуратура уже будет формировать план контрольных мероприятий на 2022 год, то проверки отменят. При этом генпрокурор призвал бизнес активнее сообщать о нарушениях своих прав.

