Фото: Галина Бояркова, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Несмотря на обещание избавить от пересадок, толкотни в маршрутках и стояния пробках, в первое время метеоры будут ходить полупустыми. Но перевозчик «Нева Тревел» готов рискнуть и терпеть убытки, а куратор «Острова фортов» Ксения Шойгу ломает голову над тем, как удешевить путешествие. Как выяснила «Фонтанка», выход найден — скинуться на билет предложено топливным гигантам.



О перезапуске водного сообщения с Кронштадтом 1 июня объявили глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев и генеральный директор «Невы Тревел» Юрий Набатов. Именно эта компания будет обслуживать маршрут, выполняя по 4 рейса ежедневно в обе стороны.



Начальная точка маршрута — причал «Сенатская пристань». Затем метеоры заходят за пассажирами на пристань Дворцовой набережной, откуда напрямую отправляются в Кронштадт — к причалу у форта Пётр Первый. Оттуда по дамбе можно дойти до кластера «Остров фортов» (вход бесплатный). Пассажиры, которые хотят попасть в центр Кронштадта, смогут проследовать до конечной точки маршрута — Зимней пристани. Тем, кто остался на «Острове фортов», предлагают пересесть на экскурсионно-прогулочный маршрут «Форты Кронштадта» (отправления до 7 раз в день).



Фото: Галина Бояркова, «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова, «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Запуск новой линии должен еще раз напомнить жителям и гостям города, что Петербург — это все-таки морская столица, отметил Сергей Корнеев. А сам «Остров фортов» — это та самая новая туристская география, которая будет привлекать сочетанием классики и современности.

Добираться в парк на общественном транспорте было не слишком удобно. Для этого нужно доехать на метро до «Черной речки», пересесть на маршрутку и затем, если вы не забыли предупредить водителя остановиться на пересечении с Цитадельской дорогой, преодолеть пешком еще один километр. Но даже при наличии личного авто путешественник рискует столкнуться с бедой высокого сезона — пробками. «Запуск водного сообщения с Кронштадтом станет одной из мер по снижению нагрузки на кронштадтские дороги в летний сезон», — прокомментировала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.



Есть одно «но». Билет туда-обратно стоит 2 200 рублей. А в одну сторону и вовсе 1 500 , хотя оператор и обещает вскоре опустить цену до 1 200 . Не то чтобы дороговизна скоростных судов была новинкой (билет на метеор в Петергоф у той же «Невы Тревел» стоит 930 рублей в один конец, экскурсионная программа в Орешек — 2 883 рубля). Но для семьи из трех человек водное путешествие становится уже отнюдь не бюджетным времяпрепровождением. Проблему признала и Ксения Шойгу, опубликовав в своем инстаграме селфи с подписью «Еду и думаю, как сделать билет на метеор в Кронштадт дешевле». Подписчикам предлагается проголосовать, додумается ли Ксения или нет.

Расчет экономики водного сообщения — не самая тривиальная задача. Метеоры перестали ходить в Кронштадт, когда власти перестали субсидировать аквабусы. К тому моменту они стали по сути туристическим аттракционом: транспортная доступность Кронштадта существенно улучшилась еще в 2009 году, когда было открыто движение по северному участку дамбы, и необходимость в водном транспорте отпала.



Попытка возобновить сообщение была предпринята в 2019 году. Компания Radisson Royal (в числе бенефициаров совладельцы «Киевской площади» Год Нисанов и Зарах Илиев) предложила экскурсию на яхте ледового класса «Баттерфляй». Она курсировала от причала на набережной Макарова до исторических военных укреплений на острове Котлин в режиме вечерней экскурсии на 4,5 часа (1 800 рублей за взрослый билет) и дневного рейса с высадкой в Кронштадте (1 200 рублей за билет в одну сторону). По мнению участников рынка, такие маршруты были мало востребованы: на не скоростном судне путешествие до Кронштадта занимало 2,5 часа, а «Остров фортов» в то время еще не начал работать.

Сама «Нева Тревел» запускала метеоры в Кронштадт, но по сути это было не регулярное сообщение, а маршрут выходного дня для организованных групп с акцентом на посещение Морского Никольского собора и Якорной площади. Им пользовалось в сезон пара тысяч человек. Для сравнения, в Петергоф в 2019 году компания перевезла 300 тысяч.

По словам Юрия Набатова, в навигацию 2021 года «Нева Тревел» рассчитывает перевезти по кронштадтскому маршруту 20–25 тысяч человек. Все четыре рейса будет обслуживать один метеор (его переведут как раз с петергофского направления). Предприниматель признает, что, вероятно, в первое время суда будут ходить полупустыми, что обернется для компании убытками. Но рассчитывает, что с запуском второй очереди «Острова фортов» маршрут будет более востребован. «Надеемся, что уже к середине лета загрузка будет полноценной», — отметил он. Если расчет оправдается, то «Нева Тревел» готова в будущем выводить на линию дополнительные метеоры, а также инвестировать в проектирование и строительство новых.



Снижение цены также должно повысить спрос. Ориентир уже задан. «Будем субсидировать билеты, и в скором времени они будут стоить 1 650 рублей, что вполне приемлемо для того, чтобы посетить Кронштадт и отдохнуть в нашем парке», — заявила Ксения Шойгу.

Но, как пояснил Юрий Набатов, сам «Остров фортов» напрямую не будет выплачивать компенсации перевозчику за недополученную выручку, но обещает договориться о скидке на топливо, которое является одной из главных статей расходов перевозчика. «Мы общаемся с помощью нашего партнера «Остров фортов» с крупными российскими топливными компаниями, которые готовы участвовать в проекте и субсидировать часть стоимости топлива, чтобы уменьшить стоимость билета для пассажиров», — отметил он. Названия потенциальных партнеров предприниматель не сообщил, отметив, что общение идет с основными крупными игроками.

Появление водного транспорта лишь отчасти решит проблему транспортной доступности «Острова фортов». По словам Ксении Шойгу, кластер намерен принимать по 5–5,5 тысячи человек в день в летний сезон, в выходные поток может увеличиться до 8 тысяч, а во время Дня тельняшки или Фестиваля морской кухни — до 13–15 тысяч. Даже при полной загрузке метеоры смогут перевезти за день чуть больше 450 человек.



Так что команда «Острова фортов» рассчитывает на поддержку городских властей. «Ожидаем окончания проектирования 8 объектов транспортной инфраструктуры. Это в основном расширение дорог, чтобы решить проблему «бутылочного горлышка», — отметила Ксения Шойгу. О том, какие дороги нужны Кронштадту, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».

«Также нужно обновлять инфраструктуру с точки зрения инженерии, так как хотелось, чтоб вода была чище и свет был ярче, и немного реставрировать фасады, это будет играть для туристов большую роль и, следовательно, будет развивать малое и среднее предпринимательство», — заключила Ксения Шойгу.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»