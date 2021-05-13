Вторая очередь парка «Остров фортов» откроется ко Дню ВМФ

По ее словам, там будут устроены новая историческая площадка, скейтпарк, пространство для спортсменов и набережная.



Первая часть парка начала работу в июле прошлого года. В ней появились Аллея Героев российского флота, прогулочные зоны и детские игровые площадки. Тогда же заработали музейно-исторический парк «Остров фортов» (9 га) и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев», рассчитанный на единовременный отдых и обучение 160 детей. Помимо этого были выполнены работы по формированию территории, подключению объектов к источникам жизнеобеспечения, реставрации исторических зданий на территории первого этапа и озеленению.