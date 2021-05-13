FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +15
74.04р89.85р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Вторая очередь парка «Остров фортов» откроется ко Дню ВМФ

Скейтпарк и набережную откроют в парке «Остров фортов» ко Дню ВМФ

Вторая очередь парка «Остров фортов» будет введена в эксплуатацию ко Дню Военно-морского флота. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера в Кронштадте Ксения Шойгу.

По ее словам, там будут устроены новая историческая площадка, скейтпарк, пространство для спортсменов и набережная.

Первая часть парка начала работу в июле прошлого года. В ней появились Аллея Героев российского флота, прогулочные зоны и детские игровые площадки. Тогда же заработали музейно-исторический парк «Остров фортов» (9 га) и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев», рассчитанный на единовременный отдых и обучение 160 детей. Помимо этого были выполнены работы по формированию территории, подключению объектов к источникам жизнеобеспечения, реставрации исторических зданий на территории первого этапа и озеленению.

На прошлой неделе АНО «Остров фортов» опубликовала финансовую отчетность за 2020 год. Суммарные расходы организации составили 887,6 млн рублей. Большая часть этой суммы, 479,6 млн рублей, пошла на строительно-монтажные работы по созданию объектов кластера первой очереди — одноименного музейно-исторического парка и «Лагеря настоящих героев».

Интервью Шойгу о развитии проекта в Кронштадте читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний