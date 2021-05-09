АНО «Остров фортов» опубликовала финансовую отчетность за 2020 год

«Остров фортов» Поделиться Поделиться







Суммарные расходы организации за отчетный год составили 887,6 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе организации, 479,6 миллиона рублей из этой суммы пошли на строительно-монтажные работы по созданию объектов кластера первой очереди — музейно-исторического парка «Остров фортов» и «Лагеря настоящих героев». 297 миллионов рублей было израсходовано на инженерные изыскания, экспертизы, технические обследования, на планы планировки и планы межевания территории, кадастровую съемку, а также на связанные с созданием кластера консультационные услуги стратегического, правового и финансового характера.

12,5 миллиона рублей было направлено на видеоматериалы с 3d- и motion-дизайном, размещенные в свободном доступе и рассказывающие об истории российского флота и о проекте «Остров фортов»; а также на развитие сайта проекта, который является важным каналом коммуникаций с населением. 7,4 миллиона рублей составили расходы на событийные мероприятия для кронштадтцев и гостей города; на промо- и экологические инициативы в рамках содействия реализации потенциала Кронштадта как точки развития региона и межрегиональных связей в области удовлетворения потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным и историческим ценностям. Остальная сумма — операционные расходы на создание проекта.

По результатам деятельности АНО «Остров фортов» в 2020 году были созданы и введены в эксплуатацию объекты первого этапа кластера 2020 года: музейно-исторический парк «Остров фортов» (первая очередь площадью 9 га), а также учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев». Для этого в том числе был выполнен полный комплекс работ по формированию территории на отметках выше отметки затопления (инженерной защите), по подключению объектов кластера к источникам жизнеобеспечения (системам электроснабжения, водоснабжения, канализации), по реставрации исторических зданий на территории первого этапа и по озеленению.



Парк, в котором предусмотрены возможности для отдыха и развлечений посетителей всех возрастов и созданы тематические площадки с информацией об истории ВМФ России, уже зарекомендовал себя как популярное место отдыха кронштадтцев и гостей города. Его посещаемость достигла 70 тысяч человек в месяц.

«Лагерь настоящих героев», рассчитанный на единовременный отдых и обучение 160 детей, за лето прошлого года успел принять четыре смены. Его задача — обеспечение отдыха подрастающего поколения, укрепление здоровья и обучение полезным навыкам, которые пригодятся им во взрослой жизни. Например, первая смена была посвящена оказанию первой медицинской помощи. В лагере предусмотрены квоты для одаренных и детей в трудной жизненной ситуации.

Также в 2020 году за счет средств АНО «Остров фортов» Институтом истории материальной культуры РАН (ИИМК) была подготовлена концепция музеефикации фортов, а «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) создали укрупнённый сметный расчёт реставрационных работ.



В рамках второго этапа проекта в минувшем году была разработана и утверждена градостроительная документация, подготовлен проект планировки территории, были авансированы и начаты работы по созданию углубленной архитектурной концепции Музея военно-морской славы, выполнены работы по инженерной защите территории в рамках благоустройства второй очереди парка.

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