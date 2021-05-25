Российская рок-группа впервые в стране выпустит песню в формате NFT-токена

Петербургская рок-группа «Ауткаст», состоящая из бывших участников Amatory Игоря Капранова, Александра Павлова и Дмитрия Рубановского, планирует выпустить первый в России сингл в формате NFT (невзаимозаменяемого или уникального токена). Об этом 25 мая «Фонтанке» сообщили представители музыкального коллектива.

Покупатель токена получит права на владение цифровым оригиналом песни и его перепродажу. По сути, это позволит делать с композицией все, что угодно: транслировать в Интернете, лицензировать саундтреки, делать ремиксы и т.д. Кроме того, сингл на блокчейне можно будет приобрести раньше, чем его выпустят на других платформах.

Выход сингла запланирован на 20 июня 2021 года. Кроме него, «Ауткаст» продаст два уникальных комплекта токенов в качестве NFT. В первый войдут разные привилегии, в том числе четыре билета в первом ряду на любое шоу группы (пожизненно) и возможность присутствовать на репетициях коллектива. Второй комплект будет состоять из пяти токенов, дающих право на владение произведением цифрового криптоискусства, созданным «Ауткаст» в коллаборации с художником и дизайнером Akunohako. Сейчас с помощью NFT в мире продаются самые разные объекты, включая объекты цифрового искусства: изображения, музыка, тексты, 3D-модели. Чтобы превратить цифровой объект в NFT, нужно воспользоваться одной из площадок (например, Rarible, Mintable, OpenSea), которые являются NFT-маркетплейсами и NFT-мастерскими. Также нужно иметь кошелёк в системе Ethereum (блокчейн платформе) и файл с цифровым контентом в любом из доступных форматов. И если обычный биткойн и прочие цифровые валюты можно заменить друг другом или разделить на части, NFT обладает свойствами уникального предмета.