Российская рок-группа впервые в стране выпустит песню в формате NFT-токена

NFT — это своего рода запись в блокчейне как о самом цифровом объекте и его создателе, так и о владельце. Кроме того, в NFT вшит определенный набор прав владельца, например разрешение на свободную демонстрацию или полный набор авторских прав.

В марте 2021 года в виде NFT свой музыкальный альбом «When You See Yourself» выпустила рoк-гpуппa Kings of Leon. На продаже токенов коллектив уже заработал по меньшей мере 2 млн долларов. Также свою музыку в формате NTF продавали The Rolling Stones, Snoop Dogg и Megadeth. В России ранее никто из исполнителей свою музыку в таком формате не выпускал.