Леди Гага рассказала, как ее насиловал и месяцами держал взаперти в студии продюсер

Поп-звезда Леди Гага рассказала подробности о насилии, которое ей пришлось пережить в юности. Страшными подробностями начала своей карьеры она поделилась в шоу Опры Уинфри и принца Гарри The Me You Can’t See. Резюме ее рассказала опубликовало издание The Guardian.



Певица вспомнила, как в 19-летнем возрасте столкнулась с абьюзом со стороны продюсера. Он потребовал от нее снять одежду, а когда та отказалась, стал угрожать, что сожжет всю ее музыку. Не называя имени этого человека, артистка рассказала, что тот ее насиловал и бросил беременной, после чего она еще долгое время переживала посттравматическое расстройство, а болевые ощущения приходили вновь и вновь.