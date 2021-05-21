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Леди Гага рассказала, как ее насиловал и месяцами держал взаперти в студии продюсер

Поп-звезда рассказала, как ее бросили беременную после изнасилования

Поп-звезда Леди Гага рассказала подробности о насилии, которое ей пришлось пережить в юности. Страшными подробностями начала своей карьеры она поделилась в шоу Опры Уинфри и принца Гарри The Me You Can’t See. Резюме ее рассказала опубликовало издание The Guardian.

Певица вспомнила, как в 19-летнем возрасте столкнулась с абьюзом со стороны продюсера. Он потребовал от нее снять одежду, а когда та отказалась, стал угрожать, что сожжет всю ее музыку. Не называя имени этого человека, артистка рассказала, что тот ее насиловал и бросил беременной, после чего она еще долгое время переживала посттравматическое расстройство, а болевые ощущения приходили вновь и вновь.

«Поначалу я чувствовала всеохватную боль, потом безразличие, потом я неделями болела, — вспомнила она. — Я поняла, что это была та боль, которую я испытывала, когда насиловавший меня человек бросил меня беременную на углу у дома моих родителей, потому что меня тошнило. Потому что меня насиловали и держали взаперти в студии месяцами».

Певица впервые рассказала о совершенном против нее преступлении в 2014 году, некоторые подробности раскрыла в 2020-м. Нынешний рассказ стал наиболее подробным.

Свой дебютный альбом артистка выпустила спустя два года после той ситуации. Детей у нее в настоящее время нет.

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Комментарии (14)

Dmm
интересно, а кто привлекательнее для "продЪюсеров" - "это" "ГаГа" или лошадь Собчак ?
daisychain
Сожжет всю ее музыку - это как? Бросит ноты в огонь?
Спасибо хоть, что не в джакузи набросился, как Вайнштейн на кастингах.
Очередные поющие трусы, поистрепавшись, решили вспомнить, что кто-то когда-то натянул их на себя без согласия.
И да - что там от "ее" музыки? Как раскручивают очередную звИзду - так она "представляет свое творчество". А как копнешь в сторону копирайта - и оказывается, что всем этим трусам клепает песни одна и та же шведская студия шеврон. Ну и еще с полдюжины композиторов-поэтов. Поэтому - да. Тех, кто умеет сочинять хиты - единицы. А кандидаток в поющие трусы - миллионы.
aborigenSPB
Ну да, когда надо делать карьеру и вылезать в свет - исключительно по любви. А когда уже раскрутилась - ой, это было изнасилование.
Путина на неё нет, уже давно по зубам получила бы за переписывание истории.
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