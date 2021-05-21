Леди Гага рассказала, как ее насиловал и месяцами держал взаперти в студии продюсер

Поп-звезда Леди Гага рассказала подробности о насилии, которое ей пришлось пережить в юности. Страшными подробностями начала своей карьеры она поделилась в шоу Опры Уинфри и принца Гарри The Me You Can’t See. Резюме ее рассказала опубликовало издание The Guardian.
Певица вспомнила, как в 19-летнем возрасте столкнулась с абьюзом со стороны продюсера. Он потребовал от нее снять одежду, а когда та отказалась, стал угрожать, что сожжет всю ее музыку. Не называя имени этого человека, артистка рассказала, что тот ее насиловал и бросил беременной, после чего она еще долгое время переживала посттравматическое расстройство, а болевые ощущения приходили вновь и вновь.
«Поначалу я чувствовала всеохватную боль, потом безразличие, потом я неделями болела, — вспомнила она. — Я поняла, что это была та боль, которую я испытывала, когда насиловавший меня человек бросил меня беременную на углу у дома моих родителей, потому что меня тошнило. Потому что меня насиловали и держали взаперти в студии месяцами».
Певица впервые рассказала о совершенном против нее преступлении в 2014 году, некоторые подробности раскрыла в 2020-м. Нынешний рассказ стал наиболее подробным.
Свой дебютный альбом артистка выпустила спустя два года после той ситуации. Детей у нее в настоящее время нет.