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На Янтарном пляже поставили гигантскую арт-запятую. С неё удобно любоваться заливом

Искусственную дюну для отдыха в Ломоносове создали урбанисты

На Янтарном пляже в Ломоносове появился арт-объект «Оранжевая дюна». О том, что песчаный холм в виде запятой, по которому можно ходить благодаря деревянному настилу-дорожке, сформирован, в Instagram рассказали активисты международного урбанистического проекта Waterfront.

Этапы строительства описывали в сети. Показали детали проекта, разработанного совместно с нидерландским архитектурным бюро Observatorium, с дрона сняли, как в начале мая экскаватор размечал пространство пляжа и формировал дюну. Ролик также выложили в Instagram.

Настил из досок собирали вручную, а для скорости обращались за помощью к добровольцам. Те работали по несколько часов в день.

Как пояснили создатели дюны, объект должен стать «символическим мостом между людьми и природой». Открытие точки пройдёт 22 мая в формате «народного пикника»: всем желающим предлагают приехать на пляж, где будут установлены мангалы, уборные и мусорные урны, и захватить с собой еду. Гостям предоставят чистую воду для питья, мытья рук и продуктов. На месте весь день будут выступать музыканты, пройдут перформансы, дискуссия об устройстве городских общественных набережных и коллективная уборка мусора у Финского залива.

«Мы надеемся, что эти простые условия позволят всем хорошо провести время, отдохнуть у воды, пообщаться между собой и с организаторами проекта», — анонсируют организаторы встречи.

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Комментарии (1)

Zlato_Serebro
Места в Ленинградской области, где можно жарить шашлыки со своим мангалом
В городах и других населенных зонах допускается установка мангалов или разведение костров для жарки шашлыков только в специально обустроенных пикниковых зонах. Их перечень и места размещения определяют местные власти. На территории таких зон обязательно должны быть средства первичной пожарной безопасности (ящики с песком, информационные щиты и т.д.).
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