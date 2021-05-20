На Янтарном пляже поставили гигантскую арт-запятую. С неё удобно любоваться заливом

Этапы строительства описывали в сети. Показали детали проекта , разработанного совместно с нидерландским архитектурным бюро Observatorium, с дрона сняли, как в начале мая экскаватор размечал пространство пляжа и формировал дюну. Ролик также выложили в Instagram.

На Янтарном пляже в Ломоносове появился арт-объект «Оранжевая дюна». О том, что песчаный холм в виде запятой, по которому можно ходить благодаря деревянному настилу-дорожке, сформирован, в Instagram рассказали активисты международного урбанистического проекта Waterfront.

Настил из досок собирали вручную, а для скорости обращались за помощью к добровольцам. Те работали по несколько часов в день.



Как пояснили создатели дюны, объект должен стать «символическим мостом между людьми и природой». Открытие точки пройдёт 22 мая в формате «народного пикника»: всем желающим предлагают приехать на пляж, где будут установлены мангалы, уборные и мусорные урны, и захватить с собой еду. Гостям предоставят чистую воду для питья, мытья рук и продуктов. На месте весь день будут выступать музыканты, пройдут перформансы, дискуссия об устройстве городских общественных набережных и коллективная уборка мусора у Финского залива.



«Мы надеемся, что эти простые условия позволят всем хорошо провести время, отдохнуть у воды, пообщаться между собой и с организаторами проекта», — анонсируют организаторы встречи.

