Контрольно-счетная палата нашла сотню нарушений при выплатах врачам по ковиду. Прокуратура назвала больницы

Как говорится в отчете КСП, 19 случаев повлекли излишние расходы бюджетных средств на 70,7 млн. рублей, в основном, за счет неправомерного осуществления выплат стимулирующего характера 3 учреждениям; 19 случаев касаются неисполнения требований налогового кодекса в части удержания НДФЛ (не менее 5,4 млн. рублей, в результате выплаты работникам перечислены в меньших объемах, чем предусмотрено постановлениями правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга).



«Выявлено множество недостатков процедурного характера, обусловленных, главным образом, недостаточной регламентацией нормативной правовой базы и проблемой оперативного межведомственного взаимодействия, - сообщает палата. - По результатам проверки заместителю главного врача по экономическим вопросам СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60»вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. В связи с выявленными нарушениями районными прокурорами руководителям медицинских организаций и органов управления здравоохранением внесены 17 представлений, 1 физическое лицо привлечено к ответственности (сотрудник СПб ГБУЗ «МедСанТранс Центрального района»)».