Комитет по здравоохранению надеется на внесение поправок в проект новых правил выплат заболевшим коронавирусом медикам

Как сообщала «Фонтанка» , проект постановления был опубликован в среду на сайте антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов. Согласно тексту поправок, все выплаты, которые полагаются сейчас медработникам и водителям скорых, будут привязаны к факту их вакцинации. Нет прививки — нет выплаты. Из опубликованного сейчас текста постановления неясно, будет ли распространяться новое правило на тех врачей, у которых есть медицинские противопоказания от прививок, — их список довольно велик .

«Пока это законопроект, и он дорабатывается. Интересы всех будут учтены», — пообещали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению города 1 июля.

Всего в Петербурге работает более 100 тысяч медработников. Из них, согласно актуальной справке городского правительства, по состоянию на 30 июня было вакцинировано 37 059 человек.

Кроме того, 40–50 % персонала городских больниц уже переболели коронавирусом и имеют антитела. В комитете пояснили, что те, кто перенес болезнь более полугода назад, получат рекомендацию вакцинироваться. В любом случае, к 15 августа в больницах обещают довести долю сотрудников с антителами до 65 % .