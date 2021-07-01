FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
72.72р86.51р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
0
Печать

Комитет по здравоохранению надеется на внесение поправок в проект новых правил выплат заболевшим коронавирусом медикам

В Петербурге чиновники обещают скорректировать новые правила выплат врачам «нет прививки — нет денег»

Комитет по здравоохранению Петербурга ожидает корректировок в проект постановления, изменяющего порядок выплат медицинским работникам, заболевшим на рабочем месте коронавирусом.

«Пока это законопроект, и он дорабатывается. Интересы всех будут учтены», — пообещали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению города 1 июля.

Как сообщала «Фонтанка», проект постановления был опубликован в среду на сайте антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов. Согласно тексту поправок, все выплаты, которые полагаются сейчас медработникам и водителям скорых, будут привязаны к факту их вакцинации. Нет прививки — нет выплаты. Из опубликованного сейчас текста постановления неясно, будет ли распространяться новое правило на тех врачей, у которых есть медицинские противопоказания от прививок, — их список довольно велик.

Всего в Петербурге работает более 100 тысяч медработников. Из них, согласно актуальной справке городского правительства, по состоянию на 30 июня было вакцинировано 37 059 человек.

Кроме того, 40–50 % персонала городских больниц уже переболели коронавирусом и имеют антитела. В комитете пояснили, что те, кто перенес болезнь более полугода назад, получат рекомендацию вакцинироваться. В любом случае, к 15 августа в больницах обещают довести долю сотрудников с антителами до 65 %.

Согласно действующему сейчас постановлению правительства Петербурга № 84 от 26.02.2021, заболевшим коронавирусом врачам положены выплаты в 300 тысяч рублей, 500 тысяч — если после болезни им будет назначена инвалидность, а в случае смерти — 1 миллион рублей. Эти правила обставлены рядом довольно жестких условий, однако до сих пор в числе возможных причин отказа в выплатах не было отсутствия прививки.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний