Комитет по здравоохранению надеется на внесение поправок в проект новых правил выплат заболевшим коронавирусом медикам

Комитет по здравоохранению Петербурга ожидает корректировок в проект постановления, изменяющего порядок выплат медицинским работникам, заболевшим на рабочем месте коронавирусом.
«Пока это законопроект, и он дорабатывается. Интересы всех будут учтены», — пообещали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению города 1 июля.
Как сообщала «Фонтанка», проект постановления был опубликован в среду на сайте антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов. Согласно тексту поправок, все выплаты, которые полагаются сейчас медработникам и водителям скорых, будут привязаны к факту их вакцинации. Нет прививки — нет выплаты. Из опубликованного сейчас текста постановления неясно, будет ли распространяться новое правило на тех врачей, у которых есть медицинские противопоказания от прививок, — их список довольно велик.
Всего в Петербурге работает более 100 тысяч медработников. Из них, согласно актуальной справке городского правительства, по состоянию на 30 июня было вакцинировано 37 059 человек.
Кроме того,
Согласно действующему сейчас постановлению правительства Петербурга