Правительство Петербурга собирается отказать врачам без прививки в выплатах за заражение коронавирусом

Проект постановления был опубликован в среду, 30 июня, на сайте антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.



Согласно тексту поправок, все выплаты, которые полагаются сейчас медработникам и водителям скорых, будут привязаны к факту их вакцинации. Нет прививки — нет выплаты.

Согласно действующему сейчас постановлению правительства Петербурга №84 от 26.02.2021, заболевшим коронавирусом врачам положены выплаты в 300 тысяч рублей, 500 тысяч — если после болезни им будет назначена инвалидность, а в случае смерти — 1 млн рублей. Эти правила обставлены рядом довольно жестких условий, однако до сих пор в числе возможных причин отказа в выплатах не было отсутствия прививки.