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Правительство Петербурга собирается отказать врачам без прививки в выплатах за заражение коронавирусом

Медработникам без прививки откажут в выплатах за заражение коронавирусом

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления о корректировке правил выплат медработникам, заразившимся коронавирусом.

Проект постановления был опубликован в среду, 30 июня, на сайте антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту поправок, все выплаты, которые полагаются сейчас медработникам и водителям скорых, будут привязаны к факту их вакцинации. Нет прививки — нет выплаты.

Согласно действующему сейчас постановлению правительства Петербурга №84 от 26.02.2021, заболевшим коронавирусом врачам положены выплаты в 300 тысяч рублей, 500 тысяч — если после болезни им будет назначена инвалидность, а в случае смерти — 1 млн рублей. Эти правила обставлены рядом довольно жестких условий, однако до сих пор в числе возможных причин отказа в выплатах не было отсутствия прививки.

Из опубликованного сейчас текста постановления неясно, будет ли распространяться новое правило на тех врачей, у которых есть медицинские противопоказания от прививок, — их список довольно велик.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (38)

266127880
А что нелогичного в этом решении. Сейчас вся страна должна привиться. Работников будут отстранять без сохранения зарплаты. Врачу в больнице заразиться гораздо проще, чем бухгалтеру в конторе. Так почему бухгалтер должен привиться, а врач нет, а потом ещё 300 тыс. получить за то, что заболел.
Yuri_SPb
Отказываться от обязательств и придумывать штрафы и ограничения - вот девиз нашего правительства.
Ref
Медики то почти все переболели и с антителами, а в правительстве СПб все привились?
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