В ПФР отрицают прекращение выплаты социальных пенсий с 1 августа

Услуги Пенсионного фонда России до конца года будут предоставляться в упрощенном порядке.



На днях в ряде СМИ появилась информация, что студенты, получающие пенсию по потере кормильца, лишатся ее, если не предоставят до 1 августа в Пенсионный фонд справку об отсутствии трудоустройства. В ПФР это отрицают.

— Эта информация не соответствует действительности, — сообщили «Фонтанке» 9 июня в Пенсионном фонде. — В случае назначения детям пенсии по потере кормильца, она выплачивается до достижения ими совершеннолетия, а в случае если они продолжают обучение по очной форме — до 23 лет. Если студент устраивается на какую-то подработку, но при этом не отчислен из учебного заведения — пенсия продолжает выплачиваться.