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В ПФР отрицают прекращение выплаты социальных пенсий с 1 августа

Услуги Пенсионного фонда России до конца года будут предоставляться в упрощенном порядке.

На днях в ряде СМИ появилась информация, что студенты, получающие пенсию по потере кормильца, лишатся ее, если не предоставят до 1 августа в Пенсионный фонд справку об отсутствии трудоустройства. В ПФР это отрицают.

— Эта информация не соответствует действительности, — сообщили «Фонтанке» 9 июня в Пенсионном фонде. — В случае назначения детям пенсии по потере кормильца, она выплачивается до достижения ими совершеннолетия, а в случае если они продолжают обучение по очной форме — до 23 лет. Если студент устраивается на какую-то подработку, но при этом не отчислен из учебного заведения — пенсия продолжает выплачиваться.

Также в ведомстве уточнили, что в случае если человек теряет право на получение пенсии по потере кормильца, ее перестают выплачивать уже в следующем месяце, какой-то единой даты для прекращения выплат не установлено. Кроме того, до конца 2021 года все услуги Пенсионный фонд предоставляет в упрощенном порядке, который был введен весной прошлого года из-за распространения коронавируса.

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