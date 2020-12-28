Одному 120 тысяч, другому ничего: как в Петербурге под Новый год врачам коронавирусные доплаты пересчитали

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Новая система при первом приближении кажется более справедливой по отношению к тем, кто практически живет в «красной зоне», но может заставить уйти из больниц пришедших на подмогу специалистов из частного сектора, сотрудников скорых, поликлиник и нековидных стационаров. Заменить ушедших гастарбайтерами не получится, а каждые руки в забитых больницах Петербурга сейчас на счету.

До 31 октября 2020 года медики получали серьезную прибавку к зарплате из федерального бюджета: врачи высшей категории до 80 тысяч рублей, врачи скорой помощи — до 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — до 25 тысяч рублей. Кроме того, Смольным была утверждена и региональная надбавка в дополнение к президентской: от 20% до 100% средней зарплаты по Петербургу за 9 месяцев 2019 года (51863 рубля). Но в первый месяц выплаты попытались посчитать по часам и даже минутам контакта с больными. После того, как президент Владимир Путин в мае назвал это «канителью», от хитрых расчетов отказались. Как выяснилось - временно.



Когда в сентябре начала расти «вторая волна» Путин дал добро на посменную оплату. Врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу выездных бригад скорой помощи за смену предложили 2430, 1215 и 950 рублей за смену соответственно. Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро, от 1215 до 3880 рублей за смену. Врачам, среднему и младшему медперсоналу, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи - 2430, 1215 и 600 рублей.

В декабре, то есть за ноябрь, медики получили президентские выплаты уже по новой схеме. А вот региональные задержались, потому что губернатор Александр Беглов лишь в декабре утвердил их размер: от 107 до 2115 рублей за смену.

Переход на посменную оплату критиковали еще до его введения — не столько сотрудники «красных зон», которые с утра до ночи неоспоримо работают с больными с коронавирусом, сколько сотрудники поликлиник и скорой помощи, которым доплата за смену теперь будет положена, если у них во время неё был хотя бы один пациент с подтвержденным COVID-19. Пневмония или тест ничего не показал — денег не ждите. Так и получилось.



То, что заработать можно значительно больше, чем раньше, собственным примером доказывает медсестра Покровской больницы Ксения, которая поделилась с «Фонтанкой» расчетами.

«Одна нормативная смена - это 7,2 часа. Для медицинской сестры она по президентскому постановлению стоит 2430 рублей. В мою смену в больнице входят почти три таких нормативных смены, потому что она длится 21 час. За прошлый месяц я отработала 34,6 нормативных смены. Умножаем на 2430 и получается 84078. Раньше были фиксированные 50 тысяч путинские и 30-35 тысяч бегловские, выходило почти столько же - 85. Но пока Беглов не подписал указ, нам региональные доплаты за ноябрь не платили. А теперь же расценки утвердили, медицинской сестре положены еще 1020 рублей за нормативную смену и по моим подсчетам доплатить должны 35 292 рубля. То есть суммарно получится почти 120, значительно больше, чем даже в октябре», - рассказала Ксения.

По словам врача Николаевской больницы Эльвиры, новая смеха теперь выгодна только тем, кто набирает больше часов.



«Причём, сделано очень хитро: ведь у медиков каждый месяц разное количество часов на ставку. А нормативная смена определена четко. Получается, например, в январе, когда часов рабочих на треть меньше, меньше получится и нормативных смен и соответственно доплата. До ноября врач получал 80 тысяч президентских и 50 региональных. Смен нормативных в ноябре у меня было 9,9, в декабре 11,4, а в январе будет 7,5. За ноябрь президентских я получила 44 тысячи рублей, за декабрь - 38 тысяч, а за январь получу и вовсе 28. Из региональных за ноябрь я должна получить 20 тысяч, за декабрь 24 тысячи, и за январь 15. То есть в январе получится в три раза меньше октября - не 130, а всего 43. При этом нагрузка, конечно, двойная: на отделении почти 60 человек, врач должен обслуживать 25, а на дежурстве я одна со стажером на эти 60 человек. Но за нагрузку никто ничего не доплачивает», - отметила Эльвира.

Не слишком довольны новой системы и в Елизаветинской больнице. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, с введением посменной оплаты выплаты уменьшились примерно в четыре раза по результатам за ноябрь.



«Количество медицинских работников, получающих выплаты, уменьшилось на 25%. В нековидных стационарах сложная система выплат - платят только тем, кто по истории болезни принимал участие в лечении больного ковидом. Раньше считали за всю историю госпитализации пациента, сейчас только с момента лабораторного подтверждения положительного анализа на ковид. Так как пациентов с подтвержденным диагнозом мы переводим в профильные стационары, число медиков получающих выплаты сократилось», - отметили в больнице.

Сократились доплаты даже в больнице Боткина — главном коронавирусном стационаре Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе учреждения «Фонтанке», медицинские работники и иные сотрудники СПб ГБУЗ «Больница Боткина», работающие в «красной зоне» получили даже больше, чем раньше, «при условии отработки такого же или большего количества нормативных смен». А вот сотрудники других, не коронвирусных отделений, получили меньше. Люди жалуются на выплаты и просят разъяснений.

«Обращения от сотрудников по начислению выплат поступали в учреждение на протяжении всего периода начисления специальных социальных выплат и дополнительных выплат стимулирующего характера, начиная с апреля 2020 года. Как правило, сотрудники просят разъяснить систему расчета выплат, или недовольны сроками, определенными для начисления выплат», - рассказали в больнице.



Опрошенные «Фонтанкой» медики признают, что новая система, возможно, более справедлива по отношению к тем, кто больше работает в зоне риска.

«Не получится так, что ты две смены отработал, ушёл на больничный, и всё равно получил 50 тысяч, как тот, кто из «красной зоны» не вылезал. Но чтобы в этой системе зарабатывать, надо очень серьезно трудиться. Мой график — сутки через сутки», - пояснила Ксения из Покровской больницы, которая может заработать до 120 тысяч.

Но эта избирательная справедливость может повлечь за собой отток ценных кадров, которые лишились значимого стимула рисковать своей жизнью и здоровьем, чтобы работать в условиях перегрузки.

«Для нековидных стационаров выплату доплат посменно нельзя назвать справедливой, потому что риск заражения в стационарах работающих по скорой помощи ничуть не меньше, а объем выплат существенно снизился», - отметили Елизаветинская больница

«Надо было оставить прежнюю систему доплат, просто установить какой-то минимум по отработке смен, чтобы исключить тех, кто был два раза или ушёл на больничный. Или же оставить хотя бы региональную доплату фиксированной, - поделилась своим мнением Эльвира. - Сейчас и молодежь и специалисты из частной медицины, которые пришли именно заработать денег, начнут уходить. Махнут рукой и те, кого держала в больнице только доплата. Тем, кто всё же останется помогать, будет просто обидно. Мы же понимаем, что гастарбайтерами нас не заменить, а рабочих рук не хватает, и просто уйти не можем».



В комздраве Смольного не стали давать оценок новой системе, и озвучивать число жалоб, которые поступают на горячую линию от медиков в связи с изменениями. Лишь формально ответили, что в постановлении правительства о посменный выплатах говорится, что разъяснения по их применению уполномочен давать федеральный центр - Министерство труда и социальной защиты по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»

