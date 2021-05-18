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Гендиректор «Газпром энергохолдинга» рассказал, сколько сотен километров труб нужно поменять в Петербурге

Гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Фёдоров перед годовым собранием акционеров «Газпрома» рассказал о проблемах холдинга и оценил изношенность теплосетей в Петербурге.

В интервью изданию 47news 18 мая Федоров, который отвечает за всю электроэнергетику монополии, сообщил, что одной из основных проблем стала собираемость платежей: снижение поступлений за тепло по группе за апрель-июнь 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило около 5 млрд рублей. Рассказал и о том, что на рынке электроэнергии произошло значительное снижение спроса и, как следствие, уменьшение ее стоимости. На Северо-Западе оно доходило до 20%. Кроме того, влияла высокая загрузка атомных электростанций и «водный год», то есть увеличение выработки на гидроэлектростанциях.

Помимо прочего, Фёдоров сообщил, что теплосетей, отработавших нормативный срок 25 лет, по «Теплосети Санкт-Петербурга» в городе на начало 2021 года 52%, в Ленобласти (в зоне присутствия. — Прим. ред.) — 22%.

По данным ГЭХ, суммарная протяженность трубопроводов тепловых сетей «Теплосеть Санкт-Петербурга» составляет 2 617 км. Из них исчерпавших ресурс — 1 337 км.

Как сообщалось ранее, на модернизацию трубопроводов в Петербурге в прошлом году потрачено 6,13 млрд рублей, отремонтировано 39 километров. В 2021 году предполагается потратить 6,35 млрд рублей на реконструкцию 48 км. По оценкам экспертов, на эти цели необходимо в два раза больше. Хронический недоремонт подтверждается прорывами, в том числе резонансными. Отметим, «Теплосеть Санкт-Петербурга» принадлежит ПАО ТГК-1, контрольный пакет акций которого находится у «Газпром энергохолдинга».

По словам Фёдорова, менять нужно около 100 км ежегодно — это затраты не менее 10 млрд рублей. «На данный момент оптимальный ежегодный объем замены — не менее 125 км в год с затратами не менее 12 млрд рублей» — сообщил он.

Собеседник ответил и на вопрос-парадокс.

— Северная ТЭЦ поставляет тепло в город, но ГУП ТЭК запускает свою котельную на Парнасе и не берет тепло от Северной ТЭЦ — тепло приходится выбрасывать в воздух. Очевидно, что это нерационально и ухудшает экономику ТГК-1. Ваше мнение? Не пытались повлиять на эту ситуацию? — спросил 47news.

— Не согласен с вашей категоричной оценкой. Тепло в воздух мы не выбрасываем. Необходимо принимать в расчет, что котельная «Парнас» и Северная ТЭЦ построены в советское время как единый технологический комплекс. На большинстве ТЭЦ установлены водогрейные котельные, которые покрывают пиковые тепловые нагрузки или резервируют отпуск тепла от отборов турбин в аварийных ситуациях. Так получилось, что в процессе приватизации 90-х годов прошлого века единый комплекс был разделен. Совместная работа Северной ТЭЦ и котельной «Парнас» детально урегулирована договором с ГУП «ТЭК». При этом мы видим значительные экономические эффекты для ПАО «ТГК-1» в случае обратного воссоединения котельной и ТЭЦ. Поэтому готовы рассматривать возможность и условия приобретения котельной в различных вариантах мены активами.

Полный текст интервью читайте на 47news. В нём, в том числе, о перспективах сжигания мусора на ТЭЦ Петербурга.

Годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдёт 25 июня в Петербурге. В его преддверии отчитываются все подразделения монополии. Одно из тектонических — «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) — раскрыло данные в конце прошлой недели. Это крупнейший в стране владелец активов, генерирующих электро- и тепловую энергию. Контролирует знаковые для столицы ПАО «Мосэнерго» и МОЭК. Первое — самый масштабный производитель тепла в мире, второе эксплуатирует самую протяженную из существующих теплоэнергетических систем. На Северо-Западе в орбиту входит «ТГК-1»: 52 электростанции, в том числе ГЭС и дюжина ТЭЦ от Карелии до Мурманска. Обеспечивает половину тепловой энергии Петербурга. И «ОГК-2» — самая большая в стране из тепловых оптовых генерирующих компаний с электростанциями в Сибири, на Урале и в Центральной России.

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Комментарии (2)

AndreyJA
а гендилектор не сказал - почему десятилетиями получали деньги за эксплуатацию труб, но не поменяли ещё?
houspi
Пусть Миллер от зарплаты своей отщипнет на ремонт. От него не убудет.
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