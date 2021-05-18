Гендиректор «Газпром энергохолдинга» рассказал, сколько сотен километров труб нужно поменять в Петербурге

В интервью изданию 47news 18 мая Федоров, который отвечает за всю электроэнергетику монополии, сообщил, что одной из основных проблем стала собираемость платежей: снижение поступлений за тепло по группе за апрель-июнь 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило около 5 млрд рублей. Рассказал и о том, что на рынке электроэнергии произошло значительное снижение спроса и, как следствие, уменьшение ее стоимости. На Северо-Западе оно доходило до 20%. Кроме того, влияла высокая загрузка атомных электростанций и «водный год», то есть увеличение выработки на гидроэлектростанциях.

Гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Фёдоров перед годовым собранием акционеров «Газпрома» рассказал о проблемах холдинга и оценил изношенность теплосетей в Петербурге.

Помимо прочего, Фёдоров сообщил, что теплосетей, отработавших нормативный срок 25 лет, по «Теплосети Санкт-Петербурга» в городе на начало 2021 года 52%, в Ленобласти (в зоне присутствия. — Прим. ред.) — 22%.



По данным ГЭХ, суммарная протяженность трубопроводов тепловых сетей «Теплосеть Санкт-Петербурга» составляет 2 617 км. Из них исчерпавших ресурс — 1 337 км.



Как сообщалось ранее, на модернизацию трубопроводов в Петербурге в прошлом году потрачено 6,13 млрд рублей, отремонтировано 39 километров. В 2021 году предполагается потратить 6,35 млрд рублей на реконструкцию 48 км. По оценкам экспертов, на эти цели необходимо в два раза больше. Хронический недоремонт подтверждается прорывами, в том числе резонансными. Отметим, «Теплосеть Санкт-Петербурга» принадлежит ПАО ТГК-1, контрольный пакет акций которого находится у «Газпром энергохолдинга».



По словам Фёдорова, менять нужно около 100 км ежегодно — это затраты не менее 10 млрд рублей. «На данный момент оптимальный ежегодный объем замены — не менее 125 км в год с затратами не менее 12 млрд рублей» — сообщил он.

