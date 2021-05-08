Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в зоне подтопления оказался проезд во дворе дома № 33 на Морской набережной. Судя по опубликованным снимкам, вода добралась как минимум до десяти автомобилей и подступала ещё к пяти.

В «Теплосеть Санкт-Петербурга» информация о прорыве поступила в половине седьмого часа вечера. На данный момент место вытекания локализовали, рабочие приступают к ремонту.



На время работ без полноценного отопления, по данным «Фонтанки», останутся четыре дома. Их возможно перевести на резервную схему отопления, однако это, как уточняют в «Теплосети» — в ведении управляющих компаний.



«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам», — обращаются к сознательности горожан в компании, напоминая, что гражданская ответственность общества застрахована.



О том, как возместить ущерб, если машина провалилась в коммунальный ад, читайте на «Фонтанке».

