Машина провалилась в коммунальный ад — как возместить ущерб

На ремонт каждой машины, пострадавшей при коммунальной аварии, выделено до полумиллиона рублей. Как получить деньги без суда и когда лучше сразу искать адвоката.

Земля разверзлась на парковке у ТРК «Меркурий» 12 апреля. В провал быстро нырнули две машины. Третья — «Мерседес» — сначала опасно свисала на краю, но потом тоже заглянула в бездну. До этого на Бутлерова в лужу размером в тысячу квадратных метров попали шесть автомобилей. А на Малой Балканской черный «Фольксваген» едва не исчез в «чёрной дыре». До него на Ленсовета в пробоину в асфальте попал грузовик. И это не говоря о случаях, когда прорывы оборачивались фонтанами из кипятка и града из кусков асфальта. Так что же делать, если машина пострадала во время коммунального апокалипсиса?



Главное, о чем говорят все ответственные: если уж ваше имущество оказалось в эпицентре разлива, под напором пара или горячей воды или на краю гигантской ямы, ни в коем случае не рисковать, пытаясь самостоятельно его спасти. Надо отойти на безопасное расстояние, а дальше действовать по ситуации, в зависимости от того, кто стал виновником ваших бед.



Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Теплосеть Санкт-Петербурга»

В первую очередь надо сообщить об аварии на горячую линию «Теплосети» по телефону (812) 688–46–46, назвать свое имя, контактный телефон и описать характер полученных машиной повреждений. Дождаться подтверждения от диспетчера, что дефект находится в их зоне ответственности, и ожидать прибытия аварийного комиссара.

Можно своими силами произвести опись поврежденного имущества, а для осмотра совместно с представителем страховой компании обратиться в отдел по урегулированию убытков «СОГАЗа» по телефону (812) 688–37–18, добавочный 1323. Во время осмотра будет составлен акт, в котором будет отражено состояние имущества на текущий момент.



В компании отметили, что стремятся к досудебному урегулированию вопросов возмещения ущерба, поэтому автовладелец вправе выбирать — или произвести оценку и обратиться к «Теплосети» либо в страховую компанию с заявлением, или произвести ремонт своими силами, а потом написать заявление о компенсации расходов. Для этого потребуется предоставить документы, объективно подтверждающие размер ущерба и его прямую связь с нештатной ситуацией на сетях.

К заявлению о выплате страхового возмещения надо будет предоставить следующие документы (заверенные копии): постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, документ, удостоверяющий личность заявителя, правоустанавливающие документы на поврежденное транспортное средство, талон прохождения технического осмотра или диагностическую карту, документы, подтверждающие размер ущерба (квитанции или чеки на выполненный ремонт, заключение специалиста о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства), если имеются.

В течение месяца страховая назначит экспертизу машины, оценит её износ и рассмотрит вопрос о выплате. Лимит для физического лица — 500 тысяч рублей. «С начала 2021 года за выплатой страхового возмещения в организацию, застраховавшую гражданскую ответственность общества — АО «СОГАЗ», обратилось семь автовладельцев. В пяти из указанных выше случаев обязательства по компенсации причиненного ущерба путем выплаты страхового возмещения полностью исполнены АО «СОГАЗ», два заявления в настоящее время находятся на рассмотрении в страховой кампании», — рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга».



ГУП «ТЭК СПб»

Ответственность ГУП «ТЭК» также застрахована в «СОГАЗе». При аварии пострадавший может обращаться непосредственно туда. Точные контакты, как правило, дают на месте сами специалисты предприятия, но можно позвонить в ГУП «ТЭК СПб» или «СОГАЗ». Телефон консультационного центра — (812) 601–93–93.

Лимит ущерба имуществу потерпевшего тот же — не более 500 тысяч рублей. Но у компании есть еще и дополнительный договор с ПАО СК «Росгосстрах», который предусматривает расширение страхового покрытия до 20 млн.

Владельцу необходимо показать представителю страховой компании поврежденное транспортное средство, место причинения вреда, а также собрать комплект документов. Он идентичен набору для «Теплосети», который мы опубликовали выше. Оценить ущерб можно и самостоятельно.

В течение 25 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов об обстоятельствах инцидента страховая обязана осуществить страховую выплату потерпевшему или направить страховой акт с мотивированным отказом. Если к сумме возникли вопросы и урегулировать разногласия в претензионном порядке не вышло, спор придется продолжить в суде.



«Предприятие не ведет статистику по ситуациям, связанным с причинением вреда автомобилям в результате технологических инцидентов. Выплаты страхового возмещения находятся в зоне компетенций страховых компаний, — рассказали «Фонтанке» в ГУП «ТЭК СПб». — Вместе с тем следует отметить, что большинство случаев повреждения автомобилей связано с их парковкой в границах охранных зон тепловых сетей. По данному направлению организована системная работа с владельцами объектов и территорий по выносу незаконных стоянок за пределы охранных зон теплосетей, в том числе в судебном порядке».



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться









Водоканал Санкт-Петербурга

Сложнее придется тем, кто пострадал от аварии на сетях Водоканала Санкт-Петербурга. Там сразу намерены судиться и предлагают искать себе адвоката.

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» во всех случаях возмещает ущерб в судебном порядке. При необходимости получения юридической помощи владелец автомобиля вправе заключить договор с адвокатом, который в дальнейшем будет профессионально представлять его интересы по всем вопросам», — заявили «Фонтанке» на предприятии.

