В Приморском районе Петербурга глубокая яма с водой образовалась на парковке у торгово-развлекательного комплекса «Меркурий». В ловушке оказались три автомобиля, сообщили «Фонтанке» читатели 12 апреля.
Из-за прорыва водой залило улицу, судя по пару — горячей. Машинам пришлось рассекать водную гладь. Но особенно не повезло припаркованным авто.
В провал в земле нырнули сначала две машины, у одной из них торчит только задняя часть кузова. Третья — «Мерседес» — сначала опасно свисала на краю, но потом тоже ушла в воду.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«Фонтанка» запросила комментарий у ГУП ТЭК.