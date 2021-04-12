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У ТРК «Меркурий» три машины провалились под землю

Три автомобиля ушли под воду в яме на Туристской улице в Петербурге

В Приморском районе Петербурга глубокая яма с водой образовалась на парковке у торгово-развлекательного комплекса «Меркурий». В ловушке оказались три автомобиля, сообщили «Фонтанке» читатели 12 апреля.

Из-за прорыва водой залило улицу, судя по пару — горячей. Машинам пришлось рассекать водную гладь. Но особенно не повезло припаркованным авто.

В провал в земле нырнули сначала две машины, у одной из них торчит только задняя часть кузова. Третья — «Мерседес» — сначала опасно свисала на краю, но потом тоже ушла в воду.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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«Фонтанка» запросила комментарий у ГУП ТЭК.

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Комментарии (3)

AndreyJA
карма... там нет разметки для парковки...
АняСПб
не бит, не крашен
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Очередной прорыв.
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