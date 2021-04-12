В Приморском районе Петербурга глубокая яма с водой образовалась на парковке у торгово-развлекательного комплекса «Меркурий». В ловушке оказались три автомобиля, сообщили «Фонтанке» читатели 12 апреля.

Из-за прорыва водой залило улицу, судя по пару — горячей. Машинам пришлось рассекать водную гладь. Но особенно не повезло припаркованным авто.