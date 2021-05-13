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26 мая — круглый стол «Предпринимательство 2021 — вызовы новой реальности»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Предпринимательство 2021 — вызовы новой реальности».

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Какие сложности испытывают предприниматели в этом году? С чем удалось справиться, какие новые задачи появились? Сколько предприятий МСБ пришлось закрыть за прошедший год? Сколько новых предприятий открылось? Сколько предприятий МСБ работает в настоящее время в Санкт-Петербурге? Как помогает государство малому и среднему бизнесу?
  • Помощь финансовых структур. Насколько легче стало зарегистрировать юрлица, ИП и самозанятых с помощью банковских платформ? Насколько востребована данная услуга? Какие программы предлагают банки предпринимателям? Что можно сказать по банковским показателям о ситуации с малым и средним бизнесом в Санкт-Петербурге и Лен. области? Охотно ли берут сейчас кредиты? Какие? Как изменился портрет заемщика за последний год? Какие виды бизнеса преимущественно сейчас берут кредиты? Насколько охотно банки их выдают? Каков уровень просроченной задолженности?
  • Роль Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Какие программы оказались наиболее востребованными за последний год? Какие виды бизнеса наиболее активно ими пользовались? Какие особенности работы с предпринимателями появились в 2021 году? Что можно сказать о состоянии бизнеса по характеру обращений предпринимателей в Фонд? Насколько охотно отдают кредиты? Не растет ли объем просроченной задолженности?
  • Выводы и прогнозы. Какие отрасли получат активное развитие в 2021 году? Как перестраивается бизнес? Какая поддержка будет необходима предпринимателям в 2021 году? Ужесточаются ли условия кредитования? Что будет со ставками по кредитам? Удастся ли финансовым учреждениям нарастить экономические показатели в области обслуживания МСБ в 2021 году?

К участию в круглом столе приглашаются представители банков, финансовых структур, власти и предпринимательского сообщества.

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова,

+7 921–759–38 23, galina@fontanka.ru

 

План мероприятий

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