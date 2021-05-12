Павел Дуров призвал не делать из расстрела детей в Казани повод для охоты на ведьм и превращения общества в концлагерь

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на призывы в верхах покончить с анонимностью в Интернете после расстрела детей в казанской школе. И заявил, что это не выход.



«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку, — рассказал Дуров 12 мая в своем канале. — Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».