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Павел Дуров призвал не делать из расстрела детей в Казани повод для охоты на ведьм и превращения общества в концлагерь

Создатель Telegram объяснил, почему отказ от анонимности в Интернете не спасет от социопатов с ружьем

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на призывы в верхах покончить с анонимностью в Интернете после расстрела детей в казанской школе. И заявил, что это не выход.

«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку, — рассказал Дуров 12 мая в своем канале. — Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».

По его словам, эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ.

«Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии, — отметил Дуров. — Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».

После гибели детей в казанской школе депутаты и федеральные чиновники привычно откликнулись хором предложений. Ознакомиться с подборкой можно в нашем материале.

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Комментарии (4)

Игорь Полетаев
Уничтоженный институт Участковых икается и отрыгается всему обществу. Сегодняшняя Полиция работает исключительно ради "палок". Палка плюс палка - звёздочка. Звёздочка плюс звёздочка - квартира. Про профилактику правонарушений вообще не говорят - "убьют тогда приходите". Раньше участковый был уважаемый человек, он знал всё что у него на участке творится. Сейчас участковый это самая конченая должность, на которой мало кто больше полу года служит. Вот и получается, что всякие безумцы стреляют наших детей, а органы, которым мы исправно платим зарплату, в виде налогов, спят в хомуте и исправно ловят только противников режима.
Лёньчик
Паша ++
Так держать!
Cвифт
.... вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку (с)
..... зачем он тогда вышел и сдался ?, создан за 20 минут до .... просматривается формирование легенды для ухода от ответственности.
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