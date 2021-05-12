Павел Дуров призвал не делать из расстрела детей в Казани повод для охоты на ведьм и превращения общества в концлагерь

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на призывы в верхах покончить с анонимностью в Интернете после расстрела детей в казанской школе. И заявил, что это не выход.
«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку, — рассказал Дуров 12 мая в своем канале. — Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».
По его словам, эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ.
«Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии, — отметил Дуров. — Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».
После гибели детей в казанской школе депутаты и федеральные чиновники привычно откликнулись хором предложений. Ознакомиться с подборкой можно в нашем материале.