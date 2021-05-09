Курсантка тверской кадетской школы невольно вошла в образ Золушки во время парада 9 мая. Девушка потеряла ботинок, но не растерялась и промаршировала всю дистанцию в одном носке.



Видео разместил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. В ролике диктор сообщает, что в кадре воспитанники тверской кадетской роты школы номер 16. Имя «Золушки» пока неизвестно.