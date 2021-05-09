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В Твери появилась своя Золушка. Курсантка кадетской школы потеряла туфельку во время парада

Тверская курсантка промаршировала на параде Победы в одном носке

Курсантка тверской кадетской школы невольно вошла в образ Золушки во время парада 9 мая. Девушка потеряла ботинок, но не растерялась и промаршировала всю дистанцию в одном носке.

Видео разместил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. В ролике диктор сообщает, что в кадре воспитанники тверской кадетской роты школы номер 16. Имя «Золушки» пока неизвестно.

В прошлом году история со сказочными отсылками произошла в Калининграде. С ноги шагающей в парадном строю фельдшера одной из частей ПВО Балтфлота Ксении Кальчинской слетела туфля. Но девушка продолжила движение, засвидетельствовали видеокамеры. Позднее «Золушка» обрела «принца» в лице командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова, который оценил самообладание и собранность участницы парада и вручил ей памятный знак командующего, грамоту и цветы.

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