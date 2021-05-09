Курсантка тверской кадетской школы невольно вошла в образ Золушки во время парада 9 мая. Девушка потеряла ботинок, но не растерялась и промаршировала всю дистанцию в одном носке.
Видео разместил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. В ролике диктор сообщает, что в кадре воспитанники тверской кадетской роты школы номер 16. Имя «Золушки» пока неизвестно.
«Обувь потеряла!»: Курсантка тверской кадетской школы во время парада потеряла ботинок, но не сломалась и не растерялась, промаршировав всю дистанцию в одном носке. pic.twitter.com/MOpA0jw13q— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2021
В прошлом году история со сказочными отсылками произошла в Калининграде. С ноги шагающей в парадном строю фельдшера одной из частей ПВО Балтфлота Ксении Кальчинской слетела туфля. Но девушка продолжила движение, засвидетельствовали видеокамеры. Позднее «Золушка» обрела «принца» в лице командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова, который оценил самообладание и собранность участницы парада и вручил ей памятный знак командующего, грамоту и цветы.