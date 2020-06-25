Потерявшая во время парада туфельку калининградская Золушка получила награду из рук адмирала

Как пишет ТАСС 25 июня, накануне с ноги шагающей в парадном строю фельдшера одной из частей ПВО Балтфлота Ксении Кальчинской слетела туфля. Однако девушка не растерялась и продолжила движение, засвидетельствовали видеокамеры.

История со сказочными отсылками произошла в период проведения приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне торжественных мероприятий в Калининграде. Потерявшая во время парада туфельку «золушка» обрела «принца» в лице командующего Балтийским флотом, адмирала Александра Носатова.

«Все произошло автоматически, о том, чтобы остановиться, не возникло даже мысли. После парада подруги подбадривали», — прокомментировала ситуацию Кальчинская.

Самообладание и собранность участницы парада оценил Носатов. Перед строем мичманов и офицеров он вручил ей памятный знак командующего, грамоту и цветы. Потерянную туфельку нашли и вернули уже после марша.

Аналогичная история пару лет назад приключилась с курсанткой Института МВД на параде Победы в Петербурге. Девушка тоже не растерялась и продолжила движение. Однако такого внимания удостоена не была.