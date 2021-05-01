Джоанна Стингрей представит петербуржцам четвёртую книгу о своих приключениях в СССР и откроет выставку фотографий

В субботу, 8 мая, в Петербурге состоится презентация книги американской певицы и продюсера Джоанны Стингрей о русском роке и открытие выставки «Русский Рок. Взгляд Джоанны Стингрей».

За последние несколько лет у Джоанны Стингрей вышло в России три книги. «Подлинная история русского рока» стала четвёртой. В ней она вновь возвращается к «золотому» периоду рок-культуры в СССР, описывает концерты, репетиции, берет интервью у музыкантов и художников, с которыми успела познакомиться за 12 лет регулярных поездок в Советский Союз.

Однако если «Стингрей в Стране Чудес» и «Стингрей в Зазеркалье» были работами мемуарными, то «Подлинная история русского рока» более документальная и иллюстративная. Среди героев книги — группы «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Аукцыон», «Объект насмешек», группа «Новые художники», в том числе Тимур Новиков и Сергей «Бугаев» Африка. Помимо фотографий, в книге есть расшифровки записанных разговоров, сканированные копии документов, снабженные комментариями.



Бессменный переводчик Стингрей Александр Кан поясняет, что изначально книга была задумана как фотоальбом. Первая его часть вышла в прошлом году под названием «Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы» и охватывала период с 1984 по 1986 год. «Подлинная история русского рока» посвящена следующему временному отрезку — с 1986 по 1987 год.



«Джоанна Стингрей совершенно не претендует на лавры создателя всеобъемлющей, "подлинной" истории русского рока. Она — непосредственный свидетель и зачастую участник многих важнейших событий этой истории. Но ее взгляд предельно субъективен», — противоречит названию книги Кан. И обещает, что эта часть не будет последней.

