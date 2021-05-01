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В шоу «Голос. Дети» победил 13-летний петербуржец, он чуть-чуть обошел дочь Сергея Трофимова

В эфире шоу Первого канала вечером 30 апреля подвели итоги шоу «Голос. Дети». Победителем проекта стал 13-летний Владислав Тюкин — подопечный Светланы Лободы.

Владислав всего на балл обошел Елизавету Трофимову — дочь певца Сергея Трофимова, которую называли уже «сложившимся артистом». Мальчик исполнил хит Who wants to live forever группы Queen и «Не отрекаются любя» Аллы Пугачевой.

Владислав родом из Петербурга, но несколько лет назад перебрался в Москву. Из Петербурга его родители. Местом работы отца, Вячеслава Тюкина, в 2002–2006 годах на личной странице «ВКонтакте» указан комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, где он был ведущим специалистом управления госзаказа. Увлекается авиацией. Мать — Ирина Тюкина (Аполлонова).

Юный Владислав Тюкин на сцене уже давно: официальная страница инстаграма полнится дипломами, фотографиями и видео концертных выступлений от Малого зала Филармонии в Петербурге, где учащийся музыкальной школы играет на фортепиано на отчетном концерте, и до международного вокального конкурса «Звезда эстрады».

«Я начал свой путь в мир вокала с 2018 года, — рассказано на странице Владислава Тюкина о начале его творческого пути как певца. — Занимался я 1 раз в неделю и делал всегда все от души. Очень тянуло на сцену. И мама придумала участвовать в конкурсах. Так мы случайно попали весной 2018 года на конкурс «Звезда эстрады», уровень которого меня просто поразил, но важно было делать то, что умеешь делать. К своему стыду, я понятия не имел, что оценивать выступления будут редакторы проекта «Голос. Дети»!»

В шоу «Голос» мальчик попал через слепые прослушивания, где на его выступление повернулась Светлана Лобода. «Женщина-богиня, которая осуществила мою мечту быть в проекте "Голос. Дети", — оценил подопечный свою наставницу (на странице в инстаграме указано, что она ведется «под контролем мамы»).

Победитель телепроекта получает памятную статуэтку, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и сертификат на запись собственной песни.

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Комментарии (1)

Daster
Замечательный голос. Жаль не выложено исполнение «не отрекаются любя»
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