В эфире шоу Первого канала вечером 30 апреля подвели итоги шоу «Голос. Дети». Победителем проекта стал 13-летний Владислав Тюкин — подопечный Светланы Лободы.



Владислав всего на балл обошел Елизавету Трофимову — дочь певца Сергея Трофимова, которую называли уже «сложившимся артистом». Мальчик исполнил хит Who wants to live forever группы Queen и «Не отрекаются любя» Аллы Пугачевой.