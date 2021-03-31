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13 апреля — дискуссионный митап «Проблемы совместного комплексного освоения Петербурга и Ленобласти»

Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках Конгресса по строительству IBC организует дискуссионный митап «Проблема совместного комплексного освоения территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области для жилищного строительства и обеспечения социальной и транспортной инфраструктурой».

Приглашаем экспертов обсудить следующие вопросы по теме:

  • Выбирая землю в приграничном районе, какие видят девелоперы плюсы у строительства в области, а какие — в городе?
  • Какие территории рядом с городом сейчас наиболее актуальны для освоения? Какие есть препятствия? Есть ли потенциал у более отдаленных локаций?
  • Какие вопросы, связанные со строительством в приграничных локациях, должны решаться совместно? Где сейчас наиболее остро стоит вопрос взаимодействия регионов?
  • Какие дороги нужны для того, чтобы связать пригороды и город? Как синхронизировать усилия регионов? Готовы ли девелоперы сами вкладывать средства в развитие инфраструктуры — или у них просто нет выбора и это придется делать?
  • Существует концепция совместного градостроительного развития СПб и ЛО существует. Как она работает? Что должна включать еще?
  • Нужны ли Петербургу города-сателлиты? А в чем их польза для Ленобласти?

Дата и время проведения: 13 апреля / 12:30 — 13:20

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Павильон G, Конференц-зал А165 конгресса IBC

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

Справка:
Конгресс по строительству IBC проводится в рамках международной выставки строительных и отделочных материалов «ИнтерСтройЭкспо», одной из крупнейших на Северо-Западе России.

О выставкеhttps://www.interstroyexpo.com/ru-RU/about/sections.aspx
Программа конгресса IBChttps://www.interstroyexpo.com/ru-RU/business-programme/program-2021.aspx

Электронный билет на Конгресс IBC даёт право посещения дискуссионного митапа в качестве слушателя и выставки «ИнтерСтройЭкспо».

Бесплатный билет по промокоду: fontanka

Получить билет на Конгресс IBC (пройти по ссылке регистрации).

 

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