13 апреля — дискуссионный митап «Проблемы совместного комплексного освоения Петербурга и Ленобласти»

Приглашаем экспертов обсудить следующие вопросы по теме:
- Выбирая землю в приграничном районе, какие видят девелоперы плюсы у строительства в области, а какие — в городе?
- Какие территории рядом с городом сейчас наиболее актуальны для освоения? Какие есть препятствия? Есть ли потенциал у более отдаленных локаций?
- Какие вопросы, связанные со строительством в приграничных локациях, должны решаться совместно? Где сейчас наиболее остро стоит вопрос взаимодействия регионов?
- Какие дороги нужны для того, чтобы связать пригороды и город? Как синхронизировать усилия регионов? Готовы ли девелоперы сами вкладывать средства в развитие инфраструктуры — или у них просто нет выбора и это придется делать?
- Существует концепция совместного градостроительного развития СПб и ЛО существует. Как она работает? Что должна включать еще?
- Нужны ли Петербургу города-сателлиты? А в чем их польза для Ленобласти?
Дата и время проведения: 13 апреля / 12:30 — 13:20
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Павильон G, Конференц-зал А165 конгресса IBC
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru
Справка:
Конгресс по строительству IBC проводится в рамках международной выставки строительных и отделочных материалов «ИнтерСтройЭкспо», одной из крупнейших на Северо-Западе России.
О выставке — https://www.interstroyexpo.com/ru-RU/about/sections.aspx
Программа конгресса IBC — https://www.interstroyexpo.com/ru-RU/business-programme/program-2021.aspx
Электронный билет на Конгресс IBC даёт право посещения дискуссионного митапа в качестве слушателя и выставки «ИнтерСтройЭкспо».
Бесплатный билет по промокоду: fontanka
Получить билет на Конгресс IBC (пройти по ссылке регистрации).