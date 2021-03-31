13 апреля — дискуссионный митап «Проблемы совместного комплексного освоения Петербурга и Ленобласти»

Дата и время проведения: 13 апреля / 12:30 — 13:20

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Павильон G, Конференц-зал А165 конгресса IBC



По вопросам участия обращаться:



Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru



Справка:

Конгресс по строительству IBC проводится в рамках международной выставки строительных и отделочных материалов «ИнтерСтройЭкспо», одной из крупнейших на Северо-Западе России.



О выставке — https://www.interstroyexpo.com/ru-RU/about/sections.aspx

Программа конгресса IBC — https://www.interstroyexpo.com/ru-RU/business-programme/program-2021.aspx



Электронный билет на Конгресс IBC даёт право посещения дискуссионного митапа в качестве слушателя и выставки «ИнтерСтройЭкспо».

Бесплатный билет по промокоду: fontanka

Получить билет на Конгресс IBC (пройти по ссылке регистрации).

