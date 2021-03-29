Масштаб гибели рыб показали в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск» «ВКонтакте» 29 марта. Накануне аналогичные снимки опубликовали в паблике «ГОРОД ПУШКИН.info», уточнив, что ужасную картину с массовым мором наблюдали во время прогулки в воскресенье. В комментариях предположили, что рыба задохнулась, но другие полагают, что причину стоит искать в состоянии воды. Последние, как следует из ответа государственного музея-заповедника «Царское Село», ближе к истине.

Как сообщили «Фонтанке» в музее, гибель рыбы — часть глобальной проблемы водоснабжения царскосельских парков, которая существует не одно десятилетие. В масштабах главного водоёма Екатерининского парка её решили, установив у павильона «Грот» аэраторы — устройства, которые обогащают воду кислородом. Они обеспечивают приток воздуха на большую часть пруда, но есть участок, где рыба, мигрирующая в тёплый сезон и заходящая на зимовку, обречена.

Между Мраморным мостом и следующими за ним плотинами дно образует ковш с большей глубиной в центре и меньшей у устоев моста. «Зимой — особенно такой холодной, как нынешняя, — этот участок пруда промерзает полностью, до дна, не оставляя рыбе шансов на выживание», — рассказывает главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.



Свою роль играет и состояние гидросистемы музея-заповедника — она на грани полного разрушения. Пруды и каналы потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился. Расчистку водных объектов планируют провести до 2025 года, первые шаги к этому уже сделаны.



«Правительство Российской Федерации поручило министерствам и ведомствам принять участие в решении этой важной для нас проблемы. Главные задачи на ближайшие годы — очистка водоёмов музея-заповедника от водорослей и илистых отложений, разработка проекта снабжения водой существующей гидросистемы, поиск альтернативных источников водоснабжения. Это позволит восстановить водный баланс территорий и предотвратить исчезновение исторических ландшафтных композиций, в целом оздоровит экосистему царскосельских парков», — сообщают в музее.

