Росводресурсы: Гидросистема Царского Села почти полностью разрушена

«Один из самых знаковых объектов культурного наследия страны столкнулся с экологической проблемой, решить которую своими силами не удалось. Пруды и каналы, которые всегда были украшением парков, потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился. Уникальные каскады и водопады оказались утраченными, почти все водные поверхности заросли растениями, — заявили 3 марта в Росводресурсах. — Сейчас гидросистема Царского Села почти полностью разрушена».

Систему прудов и каналов музея-заповедника «Царское Село» будут спасать. Нынешнее состояние — на грани полного разрушения, сообщили в Росводресурсах.

Чтобы наполнять пруды и каналы водой, в прошлом были созданы Виттоловский, Таицкий и Орловский водоводы. Сейчас же предстоит найти альтернативные источники водоснабжения и избавить водоёмы от ила и водорослей.

Дорожная карта этих работ подготовлена при участии Невско-Ладожского БВУ Росводресурсов, ФГБУК «Царское Село» и других заинтересованных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга по поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Стороны договорились провести комплексные обследования гидросистемы и проанализировать возможные варианты её обводнения (среди альтернативных — подземные воды, оборотная система, аэрация и пр.). Также важно подготовить обосновывающие материалы для расчистки водных объектов, которую нужно провести до 2025 года.

«На текущий год запланировано комплексное экологическое обследование водных объектов музея-заповедника. Необходимо определить потребности обводнения системы. Кроме того, нужно установить, сколько донных отложений скопилось в реках, протоках и ручьях», — заявил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.