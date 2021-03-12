Сайт «Интересант» продают на «Авито». Его владелец, экс-вице-губернатор Кичеджи собрался в отельеры

Интернет-журнал «Интересант» выставили на продажу на сайте «Авито». Объявление опубликовано 12 марта, в нём говорится, что «влиятельное издание» вместе с сотней тысяч новостных заметок, доменным именем и регистрацией СМИ обойдется покупателю в 6,2 млн рублей.
Владелец «Интерессанта», бывший вице-губернатор Петербурга, экс-глава академии Штиглица Василий Кичеджи в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что собирается продавать ресурс. «Цена, конечно, условная, и я не скрываю, что этот бизнес убыточен, но может быть для кого-то этот ресурс будет полезен», — отметил он. По словам Кичеджи, он потратил на «Интересант» за почти 6 лет около 500 млн рублей. «Конечно же, медиарынок я знаю очень хорошо: знаю, кто стоит за «Фонтанкой», телеканалом 78, «Невскими новостями» и так далее. «Интересант» — единственное издание, за которым стою лишь я», — добавил он.
По словам Кичеджи, после продажи издания он собирается полностью уйти в бизнес: в ближайшее время экс-чиновник открывает отель «Богема» на Мучном переулке.
Василий Кичеджи был вице-губернатором Петербурга по культуре в 2011–2014 годах. Свой уход из Смольного он объяснял тем, что губернатор Георгий Полтавченко недоволен слишком активной его позицией по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. В 2015 году Кичеджи назначили и.о. ректора академии имени Штиглица. Там он проработал до 2017 года. Увольнение с поста руководителя вуза он также объяснял политикой. Василий Кичеджи на данный момент входит в региональный политический совет петербургской «Единой России». В издании «Интересант» он неоднократно высказывался в поддержку секретаря петербургской партии Вячеслава Макарова.