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Этнографический музей покажет неожиданный авангард в дагестанских традициях

Музей предлагает смотреть на текстиль XVII — XIX веков с неочевидного ракурса. На выставке «Авангард? Дагестанская традиция! Кайтагская вышивка из собрания Российского этнографического музея» нам покажут текстиль народов Центрального Дагестана. Это кайтагские вышивки, памятники орнаментального искусства кайтагцев, даргинцев и кубачинцев.

Фото: Российский этнографический музей
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Эти орнаменты произвели фурор в 90-е годы. Дело в том, что это своеобразная текстильная «живопись» с геометрическими мотивами, динамикой композиций и специфическим отношением орнамента с фоном. Из-за всего этого дагестанская вышивка напоминает авангард, абстракционизм. В конце прошлого века её показывали в Париже, Стамбуле, Стокгольме, Бостоне, Берлине, Сиднее, а специалисты писали о схожести кайтагской вышивки с работами Джексона Поллока и Анри Матисса.

Побывать на выставке «Авангард? Дагестанская традиция! Кайтагская вышивка из собрания Российского этнографического музея» можно с 13 марта по 30 мая 2021 года.

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Анастасия Семенович

Фото: Российский этнографический музей

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