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«У нас патронов много, наркотиков тоже». Главу дагестанского парламента заподозрили в грязной борьбе с оппонентами

Спикер парламента Дагестана и секретарь республиканского отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов 11 февраля прокомментировал ролик, появившийся в Сети накануне. На кадрах он якобы предлагает избавляться от политических оппонентов путём подбрасывания им наркотиков и оружия. Шихсаидов назвал видео монтажом.

10 февраля в соцсетях распространили видео с камер наблюдения из рабочего кабинета, на котором человек, похожий на Шихсаидова, рассказывает собравшимся, как «убрать» конкурентов.

«У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдём у них наркотики», — говорит он. Судя по датировке записи, разговор состоялся 9 октября прошлого года.

«Думаю, что "монтажники" с "хорошей фантазией", ничего другого придумать не смогли. Это всё легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы… Желаю всем добра!» — написал Шихсаидов в Instagram.

Хизри Шихсаидов возглавляет парламент Дагестана и региональное отделение «Единой России» с 2013 года. С 2007 по 2011 год он был депутатом Госдумы РФ.

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Комментарии (1)

265040341
..... дети гор, вон чтобы убрать Бондаренко (КПРФ), который решил конкурировать с Володиным (ЕР) на выборах, особо изгаляться даже не стали ...
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