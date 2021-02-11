«У нас патронов много, наркотиков тоже». Главу дагестанского парламента заподозрили в грязной борьбе с оппонентами

Спикер парламента Дагестана и секретарь республиканского отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов 11 февраля прокомментировал ролик, появившийся в Сети накануне. На кадрах он якобы предлагает избавляться от политических оппонентов путём подбрасывания им наркотиков и оружия. Шихсаидов назвал видео монтажом.
10 февраля в соцсетях распространили видео с камер наблюдения из рабочего кабинета, на котором человек, похожий на Шихсаидова, рассказывает собравшимся, как «убрать» конкурентов.
«У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдём у них наркотики», — говорит он. Судя по датировке записи, разговор состоялся 9 октября прошлого года.
«Думаю, что "монтажники" с "хорошей фантазией", ничего другого придумать не смогли. Это всё легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы… Желаю всем добра!» — написал Шихсаидов в Instagram.
Хизри Шихсаидов возглавляет парламент Дагестана и региональное отделение «Единой России» с 2013 года. С 2007 по 2011 год он был депутатом Госдумы РФ.