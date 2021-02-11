«У нас патронов много, наркотиков тоже». Главу дагестанского парламента заподозрили в грязной борьбе с оппонентами

Спикер парламента Дагестана и секретарь республиканского отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов 11 февраля прокомментировал ролик, появившийся в Сети накануне. На кадрах он якобы предлагает избавляться от политических оппонентов путём подбрасывания им наркотиков и оружия. Шихсаидов назвал видео монтажом.



10 февраля в соцсетях распространили видео с камер наблюдения из рабочего кабинета, на котором человек, похожий на Шихсаидова, рассказывает собравшимся, как «убрать» конкурентов.



«У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдём у них наркотики», — говорит он. Судя по датировке записи, разговор состоялся 9 октября прошлого года.

