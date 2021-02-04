FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
75.73р90.92р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Окно трамвая у метро «Площадь Ленина» разбили не согласные с конечной для них остановкой. В агрессорах играл алкоголь

Разбитое окно трамвая № 6 у петербургской станции метро «Площадь Ленина» стало ответом нетрезвой пары на просьбу покинуть салон. Проводится проверка.

Возможную версию случившегося «Фонтанке» предоставили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вечером 4 февраля. По предварительной информации, двоих пассажиров — женщину и мужчину — попросили покинуть салон трамвая, так как они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возмущённые этой просьбой, они вышли на улицу, но на прощанье решили выразить своё недовольство: кавалер дамы швырнул в лобовое стекло сумку, после чего они спешно покинули место происшествия. Ранее очевидцы сообщали, что пакет в стекло кинула женщина. Произошедшее спровоцировало пробку на путях.

В полицейском главке добавили, что его сотрудники взяли объяснение у водителя, проводится проверка.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» изданию сообщили, что трамвайное движение восстановлено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Sadava
Не удивлюсь, если особь мужского пола из Росгвардии или поварят. Победу отмечал.
2356897676
Коренные снова отличились. Синева непросыхающая
NadezhdaV
Несогласные! Причастия от прилагательных научитесь отличать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний