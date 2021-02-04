Окно трамвая у метро «Площадь Ленина» разбили не согласные с конечной для них остановкой. В агрессорах играл алкоголь

Разбитое окно трамвая № 6 у петербургской станции метро «Площадь Ленина» стало ответом нетрезвой пары на просьбу покинуть салон. Проводится проверка.



Возможную версию случившегося «Фонтанке» предоставили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вечером 4 февраля. По предварительной информации, двоих пассажиров — женщину и мужчину — попросили покинуть салон трамвая, так как они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возмущённые этой просьбой, они вышли на улицу, но на прощанье решили выразить своё недовольство: кавалер дамы швырнул в лобовое стекло сумку, после чего они спешно покинули место происшествия. Ранее очевидцы сообщали, что пакет в стекло кинула женщина. Произошедшее спровоцировало пробку на путях.