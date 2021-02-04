Трамвай, следующий по маршруту № 6, подвергся атаке у станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге вечером 4 февраля. Свидетели происшествия говорят, что видели женщину. По данным «Фонтанки», она была не одна.



Информацию о случившемся очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По их словам, «неадекватная дама» разбила окно трамвая, якобы кинув в него пакет. Судя по опубликованным фотографиям, на путях собралась пробка.