Трамвай, следующий по маршруту № 6, подвергся атаке у станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге вечером 4 февраля. Свидетели происшествия говорят, что видели женщину. По данным «Фонтанки», она была не одна.
Информацию о случившемся очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По их словам, «неадекватная дама» разбила окно трамвая, якобы кинув в него пакет. Судя по опубликованным фотографиям, на путях собралась пробка.
Инцидент «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс». Представитель предприятия добавил, что пока что не обладает подробностями произошедшего, проводится проверка. Также на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
По информации нашего издания, женщина могла быть не одна, с ней видели мужчину. По предварительной информации, они оба были пьяны. Что именно полетело в стекло — неизвестно, как и мотивы возможных хулиганов. Никакого скандала инциденту не предшествовало. К тому моменту, когда к повреждённому трамваю прибыл наряд вневедомственной охраны, нетрезвой пары там уже не было.