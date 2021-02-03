Полярная чайка, ставшая орнитологической сенсацией в Петербурге в начале января, так и живёт на том же озере в Гатчине, где её впервые заметил орнитолог-любитель Вячеслав Заметня. Раньше этих птиц в наших краях никогда не видели.
Вячеслав Заметня и фотограф Антон Кубышкин проведали чайку на озере Белое в Дворцовом парке. Она прижилась в стае серебристых чаек и оказалась особой с характером. Фотографии и видео публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» 2 и 3 февраля.
Эта чайка отличается от остальных рябых отсутствием тёмных пятен на краях крыльев. На затылке у неё два светлых пятна — похоже, начался процесс линьки.
Птица молодая, но ведёт себя более чем уверенно: большие по размеру серебристые чайки держатся от неё на почтенном расстоянии. «Если кто-то по незнанию пересекал невидимую границу её приличного территориального круга, то мгновенно получал взбучку от этой воинственной особы. Она явно быстро освоилась в стае и заняла весьма высокое иерархическое положение благодаря своему агрессивному поведению», — отмечает Заметня.