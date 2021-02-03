Полярная чайка, ставшая орнитологической сенсацией в Петербурге в начале января, так и живёт на том же озере в Гатчине, где её впервые заметил орнитолог-любитель Вячеслав Заметня. Раньше этих птиц в наших краях никогда не видели.

Вячеслав Заметня и фотограф Антон Кубышкин проведали чайку на озере Белое в Дворцовом парке. Она прижилась в стае серебристых чаек и оказалась особой с характером. Фотографии и видео публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» 2 и 3 февраля.