Очень редкую для России и совсем не характерную для Петербурга и Ленобласти птицу сфотографировал орнитолог-любитель Вячеслав Заметня. Его снимки 13 января опубликовало сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».



Ранее полярная чайка в Петербурге и области ни разу не появлялась — это произошло впервые за всю историю орнитологических наблюдений, пояснил Заметня. Залётная гостья обнаружила себя в Гатчине на озере Белое в Дворцовом парке.