Очень редкую для России и совсем не характерную для Петербурга и Ленобласти птицу сфотографировал орнитолог-любитель Вячеслав Заметня. Его снимки 13 января опубликовало сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Ранее полярная чайка в Петербурге и области ни разу не появлялась — это произошло впервые за всю историю орнитологических наблюдений, пояснил Заметня. Залётная гостья обнаружила себя в Гатчине на озере Белое в Дворцовом парке.
«Эта чайка средних размеров, очень похожа на бургомистра, но гораздо мельче, с более округлой головой и относительно слабым клювом. Размером примерно с клушу (даже меньше нашей обычной серебристой чайки). Специально сфотографировал эту редчайшую чайку между взрослой и молодой серебристыми чайками для сравнения. Встреченная особь в первом зимнем наряде вылитый бургомистр, но свежие перья более бурые», — описал птицу Заметня.
О своей находке он рассказал зарубежным коллегам, которые подтвердили вид. Обычно эти птицы гнездятся на территории Канадского арктического архипелага, южном побережье Гренландии, берегах Исландии, единичные случаи отмечены на Новой Земле. Во время миграции эта чайка изредка встречается на северных побережьях Европейской России, вглубь материка не залетает.
Заметка о первой в Петербурге полярной чайке отправилась в Русский орнитологический журнал.