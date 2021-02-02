6 июля 2020 года Второй Московский окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал журналистку виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за колонку на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и публикацию текста реплики на портале «Псковская лента новостей», где Прокопьева анализировала подрыв 17-летнего Михаила Жлобицкого в приёмной УФСБ по Архангельской области, случившийся 31 октября 2018 года. Прокопьева тогда получила штраф в 500 000 рублей.

Апелляционный военный суд в посёлке Власиха Московской области 2 февраля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор журналистке Светлане Прокопьевой. Приговор по статье «Оправдание терроризма» оставлен без изменений, сообщают источники «Фонтанки» в суде.

В начале заседания апелляционного суда во вторник прокуратура не возражала против организации прямой трансляции процесса, но суд заявил, что «нет технической возможности», рассказала «Фонтанке» сама Светлана Прокопьева.

Гособвинитель в процессе, который прошёл в 2020 году в Пскове, представительница прокуратуры Псковской области Наталья Мелещеня на процесс не явилась. Судья Сергей Бутусов принял решение продолжать процесс без неё.

В ходе заседания адвокат Тумас Мисакян попросил вынести оправдательный приговор, адвокаты Татьяна Мартынова и Виталий Черкасов — прекратить дело. Защита указала на то, что ранее суд проигнорировал информационный анализ текста и тот факт, что публикация нашумевшей колонки — это решение главных редакторов СМИ, а не Прокопьевой. Кроме того, защита указала на отказ вызова в суд экспертов, чьи выводы легли в основу позиции обвинения, а альтернативные экспертизы были отвергнуты.

Адвокат Виталий Черкасов ходатайствовал о признании экспертизы слов Прокопьевой «недопустимым доказательством», заявив, что один из экспертов последние 8 лет работает начальником физкультурно-оздоровительного центра в локомотивном депо, что подтверждено документально, а текст экспертизы был представлен в суд на подложном бланке Хакасского госуниверситета.