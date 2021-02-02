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Обвинительный приговор за «оправдание терроризма» журналистке Светлане Прокопьевой оставлен в силе

Апелляционный военный суд в посёлке Власиха Московской области 2 февраля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор журналистке Светлане Прокопьевой. Приговор по статье «Оправдание терроризма» оставлен без изменений, сообщают источники «Фонтанки» в суде.

6 июля 2020 года Второй Московский окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал журналистку виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за колонку на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и публикацию текста реплики на портале «Псковская лента новостей», где Прокопьева анализировала подрыв 17-летнего Михаила Жлобицкого в приёмной УФСБ по Архангельской области, случившийся 31 октября 2018 года. Прокопьева тогда получила штраф в 500 000 рублей.

Фото: Николай Нелюбин/«Фонтанка.ру»

В начале заседания апелляционного суда во вторник прокуратура не возражала против организации прямой трансляции процесса, но суд заявил, что «нет технической возможности», рассказала «Фонтанке» сама Светлана Прокопьева.

Гособвинитель в процессе, который прошёл в 2020 году в Пскове, представительница прокуратуры Псковской области Наталья Мелещеня на процесс не явилась. Судья Сергей Бутусов принял решение продолжать процесс без неё.

В ходе заседания адвокат Тумас Мисакян попросил вынести оправдательный приговор, адвокаты Татьяна Мартынова и Виталий Черкасов — прекратить дело. Защита указала на то, что ранее суд проигнорировал информационный анализ текста и тот факт, что публикация нашумевшей колонки — это решение главных редакторов СМИ, а не Прокопьевой. Кроме того, защита указала на отказ вызова в суд экспертов, чьи выводы легли в основу позиции обвинения, а альтернативные экспертизы были отвергнуты.

Адвокат Виталий Черкасов ходатайствовал о признании экспертизы слов Прокопьевой «недопустимым доказательством», заявив, что один из экспертов последние 8 лет работает начальником физкультурно-оздоровительного центра в локомотивном депо, что подтверждено документально, а текст экспертизы был представлен в суд на подложном бланке Хакасского госуниверситета.

«Уважаемый суд, эта колонка была не о терроризме, а о действиях правоохранительных органов, и сейчас мы все видим (на улицах. — Прим. ред.), что слова моей колонки подтверждаются на практике», — цитирует выступление Прокопьевой в суде «Псковская губерния».

Прокурор на заседании 2 февраля назвал Прокопьеву «рупором Запада», а авторская колонка журналистки — «про правоохранительные органы и формирование о них отрицательного мнения и, как следствие, формирование протестных настроений».

«Из речи прокурора: «...возбудить протестные настроения», «Опус про кровавый режим!», «Мы живём не в Прибалтике», «недовольные властью маргиналы», «Рупор Запада»! Так напомнило выступления на политических ток-шоу на гостелеканалах», — написал после этого адвокат Черкасов у себя в Facebook.

«За мной стоят какие-то силы... Я какие-то неправильные мнения выражаю и вообще работаю в нехороших СМИ?.. За это меня надо наказывать? Мой текст был обращён к сотрудникам правоохранительных органов, к лицам, принимающим решения. Какие протестные настроения? Почему вы всё время выставляете меня врагом? Я не враг этой стране. Я живу в этой стране и собираюсь жить в ней дальше. Я не враг России, я не оправдываю терроризм», — сказала Прокопьева в своём последнем слове, цитирует «Псковская губерния».

Фото: Николай Нелюбин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

ssr
Вот и вторая древнейшая профессия пыталась пару серебников отработоть.
***_555
В каком кодексе есть юридическое определение "рупор Запада"?
260965961
Позор! И безысходность(((
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