Военный Верховный суд оставил в силе приговор журналистке Прокопьевой за «оправдание терроризма»

Журналист из Пскова Светлана Прокопьева останется со своим приговором в 500 000 рублей штрафа за оправдание терроризма. Во вторник, 6 июля, Верховный суд по делам военнослужащих оставил в силе приговор Второго окружного военного суда, который был вынесен ровно год назад — 6 июля 2020 года. Об этом журналист сообщила в своем Facebook.

«Это правосудие сломалось, несите новое. Приговор оставлен без изменений, жалоба без удовлетворения», — написала Прокопьева.

Первая попытка отменить приговор в феврале в Апелляционном военном суде в посёлке Власиха Московской области также завершилась неудачей.



«Всё совершенно обычно и предсказуемо. Если что и можно отметить, так это розетки в полу. Вот это было действительно неожиданно в Верховном суде. А главное, что разрешили подзарядить телефон, а то так и ходила бы с пустым. В общем, был некоторый смысл от этого суда. Но, пожалуй, только в этом», — прокомментировала «Фонтанке» сегодняшнее решение судей Светлана Прокопьева.

Прокопьева обвинялась по статье о публичном оправдании терроризма за авторскую колонку на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и публикацию текста той же реплики на портале «Псковская лента новостей». В колонке Прокопьева анализировала подрыв 17-летнего Михаила Жлобицкого в приёмной УФСБ по Архангельской области, случившийся 31 октября 2018 года. О том, как выглядит жизнь обвиняемого по статье об оправдании терроризма Светлана Прокопьева рассказывала до приговора в большом интервью «Фонтанке».

Обвинительный приговор в ЕС был назван «политическим». В защиту журналистки выступали многие профессиональные союзы, в том числе Союз журналистов Петербурга и Ленобласти.

