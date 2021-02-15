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Стендапер Данила Поперечный оплатил полумиллионный штраф журналистки Светланы Прокопьевой

Стендапер Данила Поперечный перевёл 500 тысяч рублей псковской журналистке Светлане Прокопьевой, оштрафованной по уголовному делу об оправдании терроризма. Сумма полностью покрыла штраф. О полумиллионном переводе Светлана 15 февраля сообщила на своей странице в Facebook.

В понедельник Прокопьева открыла в своих соцсетях сбор средств для оплаты штрафа. Через несколько часов он был закрыт, а журналистка пообещала отправить лишние деньги в Центр защиты прав СМИ и другим правозащитникам.

6 июля 2020 года Второй Московский окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал журналистку виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за колонку на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и публикацию текста реплики на портале «Псковская лента новостей», где Прокопьева анализировала подрыв 17-летнего Михаила Жлобицкого в приёмной УФСБ по Архангельской области, случившийся 31 октября 2018 года.

После заседания Поперечный писал в Twitter, что «готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа».

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Комментарии (24)

Мужской Взгляд
А вот пусть гражданин налоговую декларацию обнародует, тогда будет понятно кто здесь герой.
hal9000
Пусть всем оплачивает..там много штрафов..или женится теперь на ней..а что зха жест доброй воли..один раз и все..?!..нет товарищ..теперь если че сразу к нему..ато ишь избирательный какой..
azul
Достойный поступок.
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