Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Необычное название острова вводит в заблуждение, ожидаешь увидеть богему, художников и изящный импрессионизм. Но этимология расставляет все на свои места и объясняет присутствие ремесленников и соцреализма. Остров, как коммуналку, населяет множество собственников и арендаторов. Чтобы сделать «ремонт», нужно договориться с каждым соседом. Некоторые из них собираются покинуть остров уже больше десяти лет, но все никак не сделают этого — некуда.



Остров мастеров

Скульптор Роман Шустров, автор знаменитого «Петербургского ангела», мечтал изменить неприглядный облик Матисова острова и обустроить на свободной от промышленной суеты территории мастерские художников, где могли бы проводиться мастер-классы и выставки. Он хотел организовать музей истории острова, который финны прозвали Каласаари (Рыбный остров).



Здесь можно было бы узнать о финском мельнике по имени Матиас, который наблюдал со своей мельницы за акваторией и первым сообщал Петру I о приближении шведских кораблей. По легенде, в честь него остров и получил свое русское название. Позже здесь обосновался шотландский промышленник Чарльз Берд, на его заводе отливались все металлические детали Исаакиевского и Казанского соборов, пролётные конструкции петербургских мостов и фигура ангела для Александрийской колонны.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Центром проекта Шустрова «Остров мастеров», стал исторический дом картографа Алексея Ильина. В советские годы здесь располагалась картография Главного геодезического комитета ВСНХ СССР. Во время Великой Отечественной войны на крыше здания соорудили наблюдательный пункт местной противовоздушной обороны, который сохранился до наших дней. После войны внутри расположилась 444 Военно-Картографическая фабрика. Остальные помещения в доме занимает множество арендаторов: магазины, творческие и ремесленные мастерские, а также Креативная школа ТАК («Театр, анимация, кино»), в руководстве которой скульптор Шустров нашел единомышленников.



Помимо этого, он задумывал превратить пустырь на месте снесённых в 2005 году Матисовых бань в площадку для театральных и музыкальных представлений, мастер-классов. Хотел построить здесь действующую мельницу, которая бы напоминала об истории острова. Проект одобрили городские комитеты и поддержали творческие организации. Однако воплотить свою мечту художник не успел. В мае 2020 года Роман Шустров скончался от коронавируса, ушел вслед за братом Александром, которому этот диагноз поставили посмертно.

После смерти «папы Петербургского ангела», судьба его нового детища оказалась под угрозой. Вдова его брата Александра, искусствовед Ольга Шустрова объяснила «Фонтанке», что «Остров мастеров» требует огромных вложений и долгой работы с арендаторами зданий на острове. Задачу усложняет то, что часть из них — военные.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Очень бы хотелось найти тех, кто готов помочь в продвижении проекта. Рома был готов заниматься этим со всей энергией и горел проектом. Но заменить его сложно кем-то другим», — говорит Ольга.



Вот, и у пустыря, который скульптор предложил превратить в площадку для представлений, есть владелец. Этот участок площадью 2,4 тыс. кв. м предназначен для размещения офисных центров. Согласно Росреестру, в 2000 году город передал этот надел ООО «ГРСТ № 1». Оно продало землю фирме «Меган», которую возглавлял итальянец, совладелец ресторана Vino Di Vino Джованни Да Прат. В 2010 году, уже после того, как находившиеся там здание бань снесли, участок перешёл в собственность «Десна Риал Эстэйт», которое подконтрольно турецкой Renaissance Construction.

Старожилы

Львиная доля Матисова острова принадлежит «Адмиралтейским верфям» — 8,8 га, согласно данным Росреестра. Предприятие все еще работает там, хотя в 2010 году правительство города во главе с Валентиной Матвиенко подписало соглашение о его переезде с тогдашним главой «Объединенной судостроительной корпорации» Романом Троценко. Предполагалось, что верфи освободят 65 га в Петербурге на Ново-Адмиралтейском, Матисовом, Коломенском и Галерном островах в обмен на новое современное производство в Кронштадте. Отдельно обсуждался переезд предприятия с Ново-Адмиралтейского острова, который планировали соединить мостом с Васильевским. По оценкам экспертов, на перенос мощностей предприятия потребовалось бы более 1 млрд долларов. Однако вскоре проект был заморожен, а в 2017 году Смольный окончательно отказался от строительства судостроительного комплекса на острове Котлин.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Второе место по площади владений занимает компания «Новый остров» (почти 5,5 га), унаследовавшая эту территорию у «Фольгопрокатного завода», теперь принадлежащего самарскому предпринимателю Александру Цейтлину, который сейчас находится в федеральном розыске. В начале нулевых ему приходилось доказывать свое право на этот завод структурам холдинга «Евросервис» Константина Мирилашвили.

«Новый остров» с 2019 года находится в процессе банкротства. Инициатором дела о несостоятельности стало ООО «РНГО». У компании, на тот момент принадлежащей фирмам из Нью-Йорка и Панамы, скопился перед ним долг в 110 млн рублей. Еще одним ее кредитором выступал самарский банк «Солидарность», желавший получить обратно 286,5 млн рублей, в обмен на которые компания заложила свое имущество, в том числе участки на Матисовом. На собрании оба кредитора решили запустить в отношении должника конкурсное производство. За дело взялся управляющий, он разыскивал имущество «Нового острова» и счел, что за год до возбуждения дела часть активов компании были проданы по заниженной стоимости. Например, 12-летний Porsche Cayenne S ушел к новому владельцу за 100 тысяч вместо 1,3 млн рублей, в которые он был оценен. Череда взаимных обвинений и подозрений, неисполненных обязательств и просроченных кредитов подошла к условному концу лишь недавно: 23 ноября 2020 года связанные с «Татнефтью», «РНГО» и «УСТ-офисная недвижимость» стали совладельцами «Нового острова» и всех его активов, включая землю на Матисовом.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Островитяне

Земельный участок площадью 2,5 га в северной части острова принадлежит городу. Он находится в пользовании Психиатрической больницы святого Николая Чудотворца. Восточнее, фасадом на набережную Пряжки выходит трехзвездночная гостиница «Матисов домик». Примерно одна десятая участка, на котором она находится, принадлежит одноименному АО, которое возглавляет 81-летний Вадим Мовчанюк. Трое других собственников участка, зарегистрированные по тому же адресу АО «Ленстройтрест № 5» и АО «Дакспол», гендиректором которых также является Мовчанюк, и ООО «УНР-41», 87% которого принадлежит предпринимательнице Татьяне Ротцы.

Ближайшим соседом отельеров по улице Александра Блока является входящее в Росатом ФГУП «Гидрографическое предприятие», которое поддерживает, модернизирует и строит системы безопасности мореплавания. Здание, в котором оно располагается, называется Особняком Комелова. Построено в 1875 году по проекту архитектора Федора Бекмана.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На пересечении набережной Пряжки и Матисова переулка расположен участок, который находится в бессрочном пользовании у «Почты России». Именно с него может в ближайшем будущем начаться ренессанс острова: «Почта России» предложила городу изменить его территориальную зону с производственной на пригодную для возведения жилых или деловых объектов. Сейчас здесь находятся два нежилых кирпичных здания (площадью 7,8 и 1,8 тыс. кв. м), построенные в 1890 году, они принадлежат «Почте России». Внутри располагаются пункт техосмотра «Автопочта» и шиномонтаж. В компании дали понять, что это задел на будущее, автобаза устарела, ей требуется модернизация. При этом к исторической ценности зданий пообещали отнестись бережно. Небольшой участок на противоположной стороне Матисова переулка тоже в бессрочном пользовании почты. Его арендует под заправку сеть АЗС «Фаэтон-Аэро».



Посреди улицы Александра Блока стоит здание бывшего Университета Водных Коммуникаций, ныне — Общежитие № 1 Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Неподалеку от него, по Перевозной улице, растянулось общежитие строительного факультета Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»



Между ними затесалась еще одна гостиница — «Адмиралтейская». Она находится в здании 1872 года постройки, известном как бывший склад завода Бекмана. С 1998 года он был приватизирован АООТ «Невский Финансовый Союз», и в том же году передан к ООО «Главное Управление Гостиниц». В разное время его соучредителями были НПФ «Невский пенсионный фонд» и «Финансовый союз «Державный» (создавался еще на приватизационные чеки). В 2011 году акционерное общество обанкротилось, а держатели сертификатов на чеки и акции остались у разбитого корыта, без какой-либо компенсации.



«Управление Гостиниц» ликвидировано в 2013 году. Его последними владельцами были предприниматели Александр Мочалов, Михаил Остапенко и Алексей Селезнев. Им же в равных долях принадлежат компании «Матисов остров», собственник здания отеля с 2012 года, и «Покровский остров». Михаил Остапенко раньше был в совете директоров производителя алюминия «Красный выборжец» (гендиректор — Николай Израйлит, брат экс-хозяина Усть-Луги Валерия Израйлита), завода медтехники «Красногвардеец», а также возглавлял НИИ «Химволокно». Карьера Александра Мочалова тоже была связана с «Красногвардейцем», а Алексей Селезнев вместе с партнерами владел ООО «Институт бизнес-технологий».

Участок на Перевозной, 8 принадлежит аптечной сети «Невис». В здании по этому адресу находится офис компании. Соседний надел с 2013 года находится в собственности Дмитрия Руднева, совладельца поставляющего медицинское оборудование ООО «НДА Деловая медицинская компания». Ранее эта земля принадлежала «Феникс Холдингу» братьев Евгения и Владимира Бугаевых, их сводного брата Якова Ерошевского, их родственников и нефтяника Вячеслава Лейбмана.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»



Последний дом на Перевозной — особняк Миллера. Он был построен в 1874–1875 годах по проекту архитектора Мясоедова, но до наших дней он дожил не в первозданном виде и теперь на картах обозначается как БЦ «Пряжка». Помещения внутри арендуют магазины электроники, производитель медоборудования и хостел «Островок Матиса».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

